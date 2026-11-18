Il Palermo riparte da Catanzaro, proprio dallo stadio in cui sei mesi fa si interruppe il sogno promozione dei rosanero. Questa volta, però, la squadra di Filippo Inzaghi si presenta al Ceravolo da capolista imbattuta, con l’obiettivo di consolidare il primato e aumentare il vantaggio sulle inseguitrici. Intanto, dall’infermeria arriva una notizia importante: Gabriel Strefezza è pronto a tornare a disposizione dopo oltre due mesi di assenza.

Come racconta Luigi Butera sulle pagine di Tuttosport, la ripresa del campionato assume diversi significati per il Palermo, chiamato a confermare quanto di positivo costruito nelle prime undici giornate e a cancellare il ricordo della semifinale playoff persa contro i calabresi.





Palermo, ritorno al Ceravolo sei mesi dopo il 3-0 nei playoff

La trasferta di sabato riporta inevitabilmente alla memoria quanto accaduto lo scorso maggio.

Nell’andata delle semifinali playoff, il Palermo subì una pesante sconfitta per 3-0 contro il Catanzaro, compromettendo le proprie possibilità di conquistare la finale.

Nella gara di ritorno al Barbera i rosanero provarono a ribaltare il risultato, senza però riuscire a completare la rimonta. A qualificarsi fu il Catanzaro, successivamente sconfitto dal Monza nell’ultimo atto degli spareggi promozione.

Sei mesi dopo, lo scenario è profondamente cambiato.

Il Palermo guida la classifica con un margine importante sulle inseguitrici, mentre il Catanzaro occupa l’ultima posizione e ha già effettuato un cambio di allenatore senza ottenere, finora, la svolta sperata.

Come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport, vincere al Ceravolo avrebbe quindi un doppio significato: cancellare simbolicamente la delusione dei playoff e confermare la superiorità mostrata dai rosanero in questa prima parte di stagione.

Palermo imbattuto, i numeri della capolista di Inzaghi

Il cammino del Palermo nelle prime undici giornate è stato caratterizzato da continuità e risultati importanti.

La formazione di Inzaghi ha conquistato otto vittorie e tre pareggi, mantenendo l’imbattibilità e realizzando complessivamente 25 reti.

I tre pareggi sono arrivati tutti in trasferta, contro avversarie di alta classifica.

Numeri che confermano la solidità di una squadra capace di reagire anche nelle situazioni più complicate.

Il Palermo, infatti, ha dimostrato di saper recuperare quando si è trovato in svantaggio, sfruttando la qualità dei singoli e la forza del collettivo.

Un rendimento ancora più significativo considerando le numerose assenze per infortunio che hanno limitato le possibilità di scelta dell’allenatore.

Palermo, Strefezza torna in gruppo: «Sto lavorando al 100%»

Tra i giocatori più attesi c’è Gabriel Strefezza, uno dei principali acquisti del mercato estivo rosanero.

L’esterno brasiliano si era fermato all’inizio di settembre durante la partita contro la Sampdoria, a causa di un problema muscolare che lo ha costretto a oltre due mesi di stop.

La lunga assenza aveva portato il Palermo a escluderlo temporaneamente dalla lista Over, inserendo al suo posto Luca Mazzitelli.

Adesso, però, il recupero è arrivato alla fase conclusiva.

Come riferisce Luigi Butera su Tuttosport, Strefezza ha ripreso ad allenarsi con i compagni ed è pronto a rimettersi a disposizione di Inzaghi.

Intervistato dai microfoni di Rai Sicilia, il brasiliano ha confermato i progressi delle ultime settimane.

«Sto bene, sto lavorando con la squadra al 100%, sarà Inzaghi a decidere quando giocherò. Sono stati due mesi duri, ma adesso è tutto alle spalle».

Parole che testimoniano la voglia dell’attaccante di tornare protagonista dopo il lungo periodo trascorso lontano dal campo.

Strefezza-Mazzitelli, il cambio in lista verso il Südtirol

Il rientro del brasiliano comporterà anche una nuova modifica alla lista Over.

Per la trasferta di Catanzaro dovrebbe essere ancora disponibile Mazzitelli, mentre il reinserimento di Strefezza è previsto, con ogni probabilità, in occasione del turno infrasettimanale contro il Südtirol.

Sarà dunque Inzaghi a stabilire il momento più opportuno per riportare l’esterno offensivo tra i convocabili.

La prospettiva di recuperarlo rappresenta una risorsa importante per il Palermo, soprattutto considerando il calendario particolarmente impegnativo che attende la squadra.

Palermo, tour de force tra Serie B e Coppa Italia

Dopo la trasferta di Catanzaro, i rosanero affronteranno due impegni consecutivi al Barbera contro Südtirol e Benevento.

Due appuntamenti importanti per una squadra che non ha ancora conosciuto sconfitte casalinghe nel corso del 2026.

Come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, il Palermo si prepara inoltre a una lunga serie di partite ravvicinate fino alla fine dell’anno.

Agli impegni di campionato si aggiungerà anche l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Bologna, in programma a metà dicembre.

Una sfida prestigiosa che rappresenterà un ulteriore appuntamento nel calendario rosanero, anche se la priorità immediata resta il campionato.

In questo contesto, il recupero di Strefezza potrà consentire a Inzaghi di ampliare le rotazioni offensive e gestire meglio le energie della squadra.

Il Palermo riparte quindi da Catanzaro con due obiettivi: cancellare il ricordo dell’eliminazione playoff e continuare la propria corsa in vetta alla Serie B. Con un’arma offensiva in più pronta a tornare protagonista.