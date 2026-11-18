Il Catanzaro si prepara ad affrontare il Palermo capolista in una sfida particolarmente delicata, sia dal punto di vista sportivo che organizzativo. Sabato pomeriggio lo stadio Nicola Ceravolo potrà ospitare poco più di 6.000 spettatori, a causa delle limitazioni legate ai lavori di ammodernamento dell’impianto. Intanto, Michele Mignani studia le soluzioni migliori per contrastare la formazione rosanero.

Come riporta Carlo Talarico sulle pagine del Corriere dello Sport, la capienza è stata stabilita in seguito alla riunione del Comitato per l’ordine pubblico, durante la quale è stato valutato anche lo stato di avanzamento degli interventi allo stadio.





Catanzaro-Palermo, Ceravolo con poco più di 6.000 spettatori

Per la sfida contro il Palermo non sarà consentito l’accesso alla zona ovest della tribuna.

Saranno invece utilizzabili la tribuna centrale, quella est e il settore distinti. Ai sostenitori ospiti non residenti nel capoluogo siciliano sarà riservata la curva est-Mammì.

Una situazione che continua a comportare cambiamenti nella distribuzione dei tifosi giallorossi all’interno dell’impianto, con spostamenti da un settore all’altro in occasione delle diverse partite.

Come evidenzia Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, al di là delle questioni logistiche, l’attenzione è rivolta soprattutto alla preparazione della squadra, chiamata ad affrontare quella che viene considerata la formazione più forte del campionato cadetto.

Mignani vuole una prestazione di grande intensità, puntando sulla determinazione e sull’agonismo per provare a mettere in difficoltà il Palermo.

Catanzaro, Mignani studia la difesa: Frosinini favorito su Ruggero

Il principale dubbio di formazione riguarda il settore destro della difesa.

Frosinini appare favorito su Ruggero, in continuità con le scelte effettuate nelle ultime due partite. Il tecnico sembra infatti intenzionato a privilegiare un atteggiamento più propositivo su quella fascia, rispetto a una soluzione maggiormente orientata alla fase difensiva.

A completare il reparto dovrebbero essere Matias Antonini, impiegato centralmente, e Marco Imperiale nel ruolo di braccetto sinistro.

Secondo quanto riferisce Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, l’obiettivo è trovare il giusto equilibrio per affrontare un avversario dotato di importanti qualità tecniche e offensive.

Petriccione torna in regia, Alesi e Tchaouna in mediana

A centrocampo Mignani dovrebbe confermare un reparto numericamente più folto rispetto al passato, con l’intento di garantire maggiore copertura alla difesa.

Un ruolo fondamentale sarà affidato a Jacopo Petriccione, pronto a riprendere il proprio posto dopo l’assenza nella trasferta di Cesena, causata da problemi fisici accusati due giorni prima della gara.

Ai suoi lati dovrebbero agire Franky Tchaouna sulla destra e Gabriele Alesi sulla sinistra.

Sulle corsie esterne, invece, spazio a Candela e Dorval, chiamati a garantire il proprio contributo sia in fase offensiva che in quella difensiva.

Iemmello cerca il partner: ballottaggio Koffi-Pecorino

In attacco resta da definire il compagno di reparto di Pietro Iemmello.

Il capitano giallorosso potrebbe essere affiancato da Pecorino, vicino al rientro dopo l’infortunio rimediato a Verona.

L’alternativa è rappresentata da Koffi, che sta mostrando una crescente maturità nel proprio gioco, pur dovendo ancora migliorare sotto il profilo della concretezza davanti alla porta.

Come sottolinea Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, la scelta del partner di Iemmello sarà uno degli aspetti da valutare in vista della sfida contro la capolista.

Catanzaro, le alternative dalla panchina per affrontare il Palermo

Un ruolo importante potrebbero averlo anche i calciatori che Mignani deciderà di utilizzare a partita in corso.

Tra le alternative di maggiore esperienza figurano D’Alessandro e Di Francesco, quest’ultimo ex della sfida.

Il tecnico potrà inoltre contare sulla vivacità di Pafundi e Giovane, oltre che su Franck Tchaouna, gemello di Franky.

L’attaccante, al debutto contro il Cesena, ha mostrato interessanti qualità tecniche nonostante un finale di partita complicato.

Mignani dovrà quindi valutare attentamente sia l’undici iniziale che le possibili soluzioni dalla panchina, consapevole delle difficoltà che comporterà affrontare il Palermo di Filippo Inzaghi.

Per il Catanzaro sarà una sfida impegnativa in ogni reparto, ma anche un’occasione per cercare una prestazione importante davanti al proprio pubblico.