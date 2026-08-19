Catanzaro, doppio colpo: non solo Pecorino, chiuso anche Samuele Giovane

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
palermo catanzaro 3-2 (138) giovane

Il Catanzaro accelera sul mercato e prepara un doppio innesto. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club giallorosso non si è limitato a portare avanti l’operazione per Emanuele Pecorino, ma ha chiuso anche per Samuele Giovane, centrocampista di proprietà dell’Atalanta U23.

Un’operazione importante per la società calabrese, che aggiunge così un altro elemento alla rosa a disposizione del tecnico Giorgio Gorgone in vista dell’inizio del campionato.


Come riferisce Gianluca Di Marzio, dunque, il Catanzaro ha definito l’arrivo di Giovane dopo che il suo nome era stato accostato con insistenza ai giallorossi negli ultimi giorni.

Il centrocampista è reduce dall’esperienza in prestito al Palermo e adesso è pronto ad aprire un nuovo capitolo della propria carriera con la maglia del Catanzaro.

La società calabrese si conferma quindi particolarmente attiva in queste ultime battute di mercato: oltre a Pecorino, è stato chiuso anche il colpo Giovane, rinforzo destinato ad aumentare le alternative a disposizione di Gorgone.

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