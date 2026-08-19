Escl. Fabio Lupo: «Il Palermo ha l’obbligo di vincere. Perin sarebbe un colpo di grandissimo livello»

Rosario Di Stefano Agosto 19, 2026
lupo

L’attesa è finita. Il Palermo ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione sportiva. Dopo la vittoria per 2-0 in Coppa Italia contro il Lecce, i rosanero si apprestano ad affrontare la Juve Stabia per la prima giornata di campionato. Per parlare della sfida è intervenuto ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com il doppio ex Fabio Lupo.

In Palermo-Lecce i rosa hanno mostrato cose molto positive. È già un segnale in vista della stagione?


«I rosa hanno fatto cose buone e il risultato, contro una squadra di Serie A, non dimentichiamolo, è indicativo. È un segnale anche del mercato. Un mercato “pesante”, in cui hanno costruito una rosa di livello. Perin sarebbe un colpo di grandissimo livello dal punto di vista tecnico e della personalità».

Inzaghi non può sbagliare quest’anno?

«I rosa hanno l’obbligo di vincere. Non credo che non andare in A sarebbe un fallimento, ma certamente quest’anno sarebbe una delusione enorme e contraria agli sforzi che il club sta facendo. Inzaghi saprà gestire la rosa nel migliore dei modi. È un grande allenatore».

Che gara sarà quella con la Juve Stabia?

«Bisognerà partire bene e mostrare subito la propria forza, anche se contro la Juve Stabia non sarà assolutamente semplice».

Cosa si aspetta dalle Vespe per questa stagione?

«È una squadra che ha avuto problemi di mercato, ma fondamentalmente è rimasta quasi la stessa. Questo è garanzia di continuità, vedremo gli ultimi giorni di mercato. Bisognerà capire anche come reagirà l’ambiente».

Favorite in chiave promozione?

«Certamente il Palermo. Poi le tre retrocesse, come spesso accade. Mi aspetto anche delle sorprese, perché è il bello della Serie B, che è in grado di regalare sorprese positive e talvolta negative».

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