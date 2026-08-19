Di Marzio: “Palermo, ansia Joronen: avanzano Sportiello e Semper. Si allontana Perin”

Cresce l’apprensione in casa Palermo per le condizioni di Jesse Joronen. Il club rosanero attende l’esito degli esami a cui sarà sottoposto il portiere per conoscere l’entità dell’infortunio e stabilire le prossime mosse sul mercato.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, qualora dagli accertamenti dovessero emergere problematiche tali da rendere necessario un nuovo innesto tra i pali, il Palermo sarebbe pronto a intervenire.





Sportiello e Semper avanzano

In quest’ottica stanno prendendo quota soprattutto due profili: Marco Sportiello e Michael Semper. Entrambi sarebbero seguiti con attenzione dalla dirigenza rosanero come possibili soluzioni per rinforzare il reparto portieri in caso di uno stop importante di Joronen.

La società, dunque, aspetta prima di tutto il responso degli esami, ma contemporaneamente lavora sulle possibili alternative per non farsi trovare impreparata.

Perin si allontana: richieste della Juventus alte

Perde invece terreno la pista che porta a Mattia Perin, nome emerso con forza nelle ultime ore.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il portiere della Juventus si sarebbe leggermente allontanato dal Palermo a causa delle richieste del club bianconero, giudicate alte.

Uno scenario che potrebbe quindi spingere il Palermo a concentrare maggiormente l’attenzione su Sportiello e Semper. Prima, però, sarà fondamentale conoscere le condizioni di Joronen: saranno gli esami a stabilire la gravità dell’infortunio e, di conseguenza, la strategia rosanero sul mercato.