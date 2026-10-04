Palermo, domenica in famiglia per Strefezza: relax al Bioparco di Sicilia
Domenica di relax in famiglia per Gabriel Strefezza. L’attaccante del Palermo, alle prese con il percorso di recupero dall’infortunio, ha trascorso alcune ore al Bioparco di Sicilia insieme alla famiglia, come mostrato sui social dalla moglie Larissa.
«Nostra domenica. Vi amo, per sempre!», ha scritto Larissa Strefezza pubblicando alcuni scatti della giornata. Tra questi anche una foto insieme al calciatore rosanero.
Non è mancata la risposta dello stesso Strefezza, che ha commentato il post con un messaggio in portoghese: «Amo vocês meus amores», accompagnato da diversi cuori.
Una giornata lontano dal campo per l’attaccante, che continua intanto il percorso necessario per tornare a disposizione di Filippo Inzaghi. Il rientro in campo di Strefezza è previsto dopo la prossima sosta del campionato di novembre.
Il Palermo attende dunque di poter riabbracciare uno dei giocatori più importanti del proprio reparto offensivo. Per il momento Strefezza prosegue il recupero, concedendosi una domenica di relax insieme alla famiglia.
Visualizza questo post su Instagram