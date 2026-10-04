Palermo, domenica in famiglia per Strefezza: relax al Bioparco di Sicilia

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
Screenshot 2026-10-04 160232

Domenica di relax in famiglia per Gabriel Strefezza. L’attaccante del Palermo, alle prese con il percorso di recupero dall’infortunio, ha trascorso alcune ore al Bioparco di Sicilia insieme alla famiglia, come mostrato sui social dalla moglie Larissa.

«Nostra domenica. Vi amo, per sempre!», ha scritto Larissa Strefezza pubblicando alcuni scatti della giornata. Tra questi anche una foto insieme al calciatore rosanero.


Non è mancata la risposta dello stesso Strefezza, che ha commentato il post con un messaggio in portoghese: «Amo vocês meus amores», accompagnato da diversi cuori.

Una giornata lontano dal campo per l’attaccante, che continua intanto il percorso necessario per tornare a disposizione di Filippo Inzaghi. Il rientro in campo di Strefezza è previsto dopo la prossima sosta del campionato di novembre.

Il Palermo attende dunque di poter riabbracciare uno dei giocatori più importanti del proprio reparto offensivo. Per il momento Strefezza prosegue il recupero, concedendosi una domenica di relax insieme alla famiglia.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da L A R I S S A (@larissastrefezza)

Altre notizie

palermo lommel 2-1 (28) rinaudo

Rinaudo: «Palermo, mercato pazzesco: quasi da carro armato. In Serie A sarebbe già pronto»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (55) vavassori palumbo

Serie B, Vavassori tra i gioielli Under 21: vale 7,5 milioni. Il talento dell’Atalanta brilla in prestito al Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
Screenshot 2026-10-04 083908

Escl. Munoz: «Perin è un fattore. Il braccialetto di Miccoli e quell’errore con Zamparini…»

Giorgio Elia Ottobre 4, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (30) barba

Giornale di Sicilia: “Palermo, non solo Ranocchia: per Barba e Gyasi la sfida con l’Empoli profuma di amarcord”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
palermo padova 2-1 (90) ranocchia estevez

Giornale di Sicilia: “Ranocchia, flop a Empoli e top a Palermo: al Castellani torna da leader del centrocampo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
Screenshot 2026-10-04 075852

Il Tirreno: “Empoli, infermeria piena verso il Palermo: Magnino da valutare, ai box anche Shpendi, Egan, Monaco e Belardinelli”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (1) hernani

Corriere dello Sport: “Palermo, Hernani è uscito dai box: torna in gruppo e punta l’Empoli. Ballottaggio con Palumbo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, prosegue la preparazione in vista dell’Empoli: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2026
palermo mantova logo coppa italia (53) estevez

Estevez: «Il Barbera mi ricorda gli stadi argentini. Voglio riportare il Palermo dove merita»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2026
Screenshot 2026-10-03 094654

Il Tirreno: “Empoli, Andreoletti prepara la sfida al Palermo: pressing alto e possibili novità sulle fasce”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2026
Screenshot 2026-10-03 092705

Repubblica Palermo: “Pipitò, dalla Sicilia alla Juventus fino all’azzurro: il talento palermitano che sogna Del Piero”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2026
palermo mantova logo coppa italia (70) barba

Giornale di Sicilia: “Palermo, Ceccaroni-Barba per una maglia: Inzaghi ha due mancini per affiancare Bani”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-10-04 160232

Palermo, domenica in famiglia per Strefezza: relax al Bioparco di Sicilia

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
d'agostino

Avellino, D’Agostino: «Se il problema sono io, faccio un passo indietro per il bene della città»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
palermo lommel 2-1 (28) rinaudo

Rinaudo: «Palermo, mercato pazzesco: quasi da carro armato. In Serie A sarebbe già pronto»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (55) vavassori palumbo

Serie B, Vavassori tra i gioielli Under 21: vale 7,5 milioni. Il talento dell’Atalanta brilla in prestito al Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
Screenshot 2026-10-04 083908

Escl. Munoz: «Perin è un fattore. Il braccialetto di Miccoli e quell’errore con Zamparini…»

Giorgio Elia Ottobre 4, 2026