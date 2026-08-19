Schira: “Perin-Palermo, la Juventus vuole trattenerlo: sul tavolo un triennale rosanero”
Nuovi aggiornamenti sul futuro di Mattia Perin, finito nel mirino del Palermo per rinforzare il reparto portieri. Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, la Juventus vorrebbe trattenere l’estremo difensore come vice di Vicario.
Il Palermo, però, avrebbe presentato una proposta economicamente importante al portiere. Come riportato da Nicolò Schira, sul tavolo ci sarebbe un contratto triennale.
Perin starebbe riflettendo sulla possibilità di accettare la proposta rosanero. Parallelamente, il portiere gradirebbe un prolungamento del contratto con la Juventus fino al 2028 come condizione per proseguire la propria esperienza in bianconero.
Sono dunque ore di valutazioni. Secondo Nicolò Schira, una decisione definitiva sul futuro di Perin è attesa nelle prossime ore.
Il Palermo resta alla finestra, mentre la Juventus prova a trattenere il portiere. Come riferisce ancora Nicolò Schira, il ricco triennale proposto dai rosanero rappresenta una concreta alternativa per Perin, chiamato adesso a scegliere quale strada intraprendere.