Carrarese, UFFICIALE: arriva Filippo Reale dalla Roma

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
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Continua a muoversi sul mercato la Carrarese, che mette a segno un altro colpo che andrà a rinforzare la rosa a disposizione di mister Cioffi. Attraverso un comunicato sui propri canali ufficiale, il club toscano ha ufficializzato l’acquisto dalla Roma di Filippo Reale. Il difensore, classe 2006, arriva in gialloblù a titolo temponeo, con la formula del prestito con opzione di riscatto e controriscatto.

“Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la Società A.S. Roma per l’acquisizione a titolo temporaneo con opzione di riscatto e relativo contro riscatto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Reale, che vestirà la maglia numero 33 del club apuano sino al 30 giugno 2027.
Il classe 2006 è un difensore moderno e versatile di piede sinistro, dotato di un’importante struttura fisica che gli garantisce presenza nei duelli aerei.
Inoltre, vanta una notevole duttilità nel ricoprire più ruoli del reparto difensivo, oltreché un’ottima tecnica individuale.
Dopo una lunga trafila nel settore giovanile della Roma, l’anno scorso ha mosso i primi passi nel campionato cadetto, dove è sceso in campo in cinque occasioni con le maglie di Juve Stabia e Avellino.
Per il giovane talento, nato a Roma, anche la soddisfazione di 4 presenze con la maglia della nazionale italiana Under 20.
Benvenuto a Carrara, Filippo!”


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