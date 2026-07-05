Tuttosport: “Modena-Palermo, sfida per Azzi. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

L’Avellino continua a muoversi con decisione sul mercato per consegnare ad Alessandro Nesta una rosa competitiva. Secondo Tuttosport, gli irpini lavorano per riportare in Italia il trequartista romeno Rares Ilie, già visto in Serie B con le maglie di Catanzaro ed Empoli. Attualmente di proprietà del Nizza, il giocatore è al centro di una trattativa che riguarda soprattutto l’ingaggio: sul tavolo c’è un contratto quadriennale.

Non è l’unico obiettivo del club campano. L’Avellino segue infatti anche Giulio Maggiore, centrocampista reduce dalla retrocessione con il Bari e desideroso di rilanciarsi.





Definite anche le operazioni con la Juventus per i giovani Brando Moruzzi e Giacomo Faticanti, che andranno a rinforzare rispettivamente difesa e centrocampo.

Palermo, ufficiale Cassandro. Spunta Pizzignacco

Il Palermo ha ufficializzato l’arrivo del difensore Tommaso Cassandro dal Como, reduce dall’ultima stagione in prestito al Catanzaro.

I rosanero cercano anche un vice Joronen e l’ultima idea porta a Semuel Pizzignacco, portiere di proprietà del Monza.

Modena, Mantova e Juve Stabia

Il Modena è vicino a riportare in gialloblù Giuseppe Ambrosino, mentre continua a seguire anche il laterale Paulo Azzi, profilo che interessa pure al Palermo.

Il Mantova, invece, è a un passo dall’attaccante Matteo Spinaccè e ha già ufficializzato l’arrivo in prestito dal Como di Federico Chinetti. Restano nel mirino anche Filippo Vesentini dell’Union Brescia e il centrocampista del Pisa Malte Hojholt, nell’ambito della possibile operazione che potrebbe portare Tommaso Marras ai nerazzurri toscani. Piace inoltre Lapo Deli, centrocampista della Fiorentina Primavera.

La Juve Stabia, dopo aver ufficializzato il tecnico Pietro De Giorgio e il direttore sportivo Stefano Stefanelli, punta ora sull’attaccante Dominic Vavassori dell’Atalanta Under 23, già seguito la scorsa estate.

Le altre

In casa Cremonese aumentano le possibilità di permanenza del difensore Sebastiano Luperto, mentre appare più difficile trattenere Federico Bonazzoli e Federico Baschirotto, entrambi richiesti da diversi club di Serie A.

Il Vicenza, infine, ha blindato il difensore Thomas Sandon, che ha rinnovato il proprio contratto fino al 2029.