Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

L’Empoli riparte da Fabio Artico, ufficializzato come nuovo direttore sportivo dopo l’addio di Stefano Stefanelli, passato alla Juve Stabia. Come riporta il Corriere dello Sport, il primo compito del dirigente sarà quello di scegliere il nuovo allenatore: il favorito resta Guido Pagliuca, con la fumata bianca attesa entro martedì.

La squadra dovrebbe ritrovarsi il 13 luglio per le visite mediche. Nel frattempo sono rientrati dai rispettivi prestiti diversi giovani, tra cui i portieri Jacopo Seghetti ed Emiliano Filippis.





Sul mercato, il Pisa ha ceduto in prestito con diritto di riscatto l’attaccante Jan Mlakar al Maribor.

Il Mantova ha ufficializzato l’arrivo dal Como dell’attaccante Federico Chinetti e si avvicina anche a Matteo Spinaccè dell’Inter, mentre continua a seguire Filippo Vesentini del Brescia, conteso anche dal Catanzaro.

L’Avellino, dopo l’inserimento del Palermo per Niklas Pyyhtiä, valuta alternative come Mayka Okuka e Giulio Maggiore. Restano inoltre vicini gli arrivi dalla Juventus di Brando Moruzzi e Giacomo Faticanti, mentre per la fascia destra prende quota il giovane Emanuele Lulli della Roma.

In casa Juve Stabia è vicino l’addio del centrocampista Giuseppe Leone, che potrebbe essere sostituito dal brasiliano Lucas Felippe del Potenza. I campani provano invece a trattenere Marco Bellich, richiesto dal Benevento, e Nicola Mosti, finito nel mirino della Sampdoria. Per la difesa piace Davide Bettella del Pescara.

Il Modena, infine, è sempre più vicino al ritorno in prestito dell’attaccante Giuseppe Ambrosino dal Napoli.

Catanzaro, settimana decisiva tra Gorgone e mercato

In casa Catanzaro la prossima settimana sarà quella dei primi annunci. Dopo il dietrofront di Marco Turati, è attesa l’ufficialità di Giorgio Gorgone come nuovo allenatore. Contestualmente dovrebbero essere definiti anche il passaggio di Mattia Liberali al Como e l’arrivo del difensore Nicolò Postiglione.

Il ds Ciro Polito continua a lavorare per completare la rosa in vista del raduno del 14 luglio. Restano da valutare anche alcune possibili uscite: oltre a Liberali e Costantino Favasuli, seguito da Cagliari, Sassuolo e Roma, anche Simone Pontisso potrebbe lasciare i giallorossi, con il rinnovo ancora da definire.

Per l’attacco il primo obiettivo resta Antonio Di Nardo, che potrebbe passare dal Pescara al Frosinone prima di approdare in prestito al Catanzaro.

Benevento, Floro Flores riparte da tre volti nuovi

Domani il Benevento inizierà la preparazione estiva all’Antistadio Imbriani, prima del trasferimento a Cascia dal 22 luglio al 1° agosto.

A disposizione di Antonio Floro Flores ci sarà un gruppo numeroso, destinato a essere sfoltito nelle prossime settimane. Intanto sono già arrivati Emanuele Schimmenti, Antonis Siatounis e il giovane Logan, mentre la società lavora per riportare in giallorosso Andrea Ceresoli e per il rinnovo del difensore Luca Caldirola.

Il direttore sportivo Marcello Carli ha ribadito la strategia del club:

«Nella scorsa stagione avevamo l’esigenza di ripartire da zero. Quest’anno è diverso: abbiamo un gruppo forte e vogliamo solo rinforzarlo. Lo faremo senza fretta, aspettando le condizioni giuste».

Tra gli obiettivi restano un difensore centrale e un esterno sinistro, con Bellich, Ruocco e Zanimacchia tra i profili monitorati.