Cosenza, Lucioni in pole per il ruolo di direttore sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
palermo frosinone 2-0 (76) lucioni

Il Cosenza è al lavoro per definire il nuovo assetto dell’area tecnica in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il principale candidato per ricoprire il ruolo di direttore sportivo è Fabio Lucioni, pronto a iniziare una nuova esperienza dopo aver chiuso la carriera da calciatore.

L’eventuale arrivo dell’ex difensore del Palermo potrebbe aprire la strada anche all’ingaggio di Federico Coppitelli, reduce da una stagione positiva alla guida della Casertana, dando così il via al nuovo corso del Cosenza.


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