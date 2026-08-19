Palermo-Juve Stabia, superata quota 25 mila presenze

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (14)

È già altissima l’attesa in vista dell’esordio in campionato del Palermo. Attraverso i propri canali social, il club rosanero ha fatto sapere che, a meno di 24 ore dall’apertura della vendita dei biglietti, sono state superate le 25 mila presenze previste per la sfida contro la Juve Stabia.

La vendita è partita ieri, 18 agosto, alle ore 16, e in poche ore il dato ha raggiunto una quota significativa, considerando anche gli abbonati che andranno a sommarsi ai biglietti già acquistati.


Il Palermo, inoltre, ha invitato i tifosi a recarsi allo stadio con ampio anticipo per evitare disagi e lunghe attese agli ingressi e consentire a tutti di accedere al Renzo Barbera prima del fischio d’inizio.

La sfida contro la Juve Stabia è in programma domenica 23 agosto alle ore 21 e si preannuncia dunque davanti a una cornice di pubblico importante.

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