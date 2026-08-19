Palermo-Juve Stabia: arbitra Collu. Le designazioni della 1^ giornata di Serie B
Sarà Collu a dirigere Palermo-Juve Stabia, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie B, in programma domenica 23 agosto alle ore 21:00 allo stadio Renzo Barbera. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Cavallina e Regattieri. Il quarto ufficiale sarà Toro, mentre al VAR ci sarà Cosso, con Gariglio nel ruolo di AVAR.
Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per il primo turno del campionato cadetto. Tra gli appuntamenti più attesi c’è proprio la sfida tra il Palermo e la Juve Stabia, con i rosanero pronti a inaugurare la nuova stagione davanti al proprio pubblico.
Gli arbitri della Serie B
VICENZA – CATANZARO Venerdì 21/08 h. 20.30
LA PENNA
COSTANZO – MONACO
IV: LUONGO
VAR: BARONI (ON–SITE STADIO ROMEO MENTI)
AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO ROMEO MENTI)
CARRARESE – MANTOVA Sabato 22/08 h. 19.00
CALZAVARA
SCARPA – EL FILALI
IV: GANDINO
VAR: SANTORO
AVAR: MAZZOLENI
SÜDTIROL – VIRTUS ENTELLA Sabato 22/08 h. 19.00
FERRIERI CAPUTI
MOKHTAR – BIFFI
IV: ZANOTTI
VAR: VOLPI
AVAR: DI VUOLO
AVELLINO – AREZZO Sabato 22/08 h. 21.00
DRIGO
BINDONI – DELLA MEA
IV: GUIDA
VAR: PICCININI
AVAR: GHERSINI
BENEVENTO – MODENA Sabato 22/08 h. 21.00
MAZZONI
BACCINI – BELSANTI
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA (ON SITE STADIO CIRO VIGORITO)
AVAR: DEL GIOVANE (ON SITE STADIO CIRO VIGORITO)
EMPOLI – CREMONESE Sabato 22/08 h. 21.00
TREMOLADA
COLAROSSI – TEMPESTILLI
IV: MARESCA M.
VAR: MAGGIONI
AVAR: PRONTERA
HELLAS VERONA – ASCOLI Domenica 23/08 h. 19.00
DI LORETO (foto)
PASSERI – GRASSO
IV: SOZZA
VAR: PEZZUTO
AVAR: RUTELLA
PISA – PADOVA Domenica 23/08 h. 19.00
PERRI
ALASSIO – LUCIANI
IV: MUCERA
VAR: PRONTERA
AVAR: CAMPLONE
CESENA – SAMPDORIA Domenica 23/08 h. 21.00
SACCHI J. L.
LAGHEZZA – BOATO
IV: CASTELLANO
VAR: MASSIMI
AVAR: DIONISI
PALERMO – JUVE STABIA Domenica 23/08 h. 21.00
COLLU
CAVALLINA – REGATTIERI
IV: TORO
VAR: COSSO
AVAR: GARIGLIO