Palermo-Juve Stabia: arbitra Collu. Le designazioni della 1^ giornata di Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
Palermo-Pisa 3-2 (45) arbitro collu

Sarà Collu a dirigere Palermo-Juve Stabia, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie B, in programma domenica 23 agosto alle ore 21:00 allo stadio Renzo Barbera. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Cavallina e Regattieri. Il quarto ufficiale sarà Toro, mentre al VAR ci sarà Cosso, con Gariglio nel ruolo di AVAR.

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per il primo turno del campionato cadetto. Tra gli appuntamenti più attesi c’è proprio la sfida tra il Palermo e la Juve Stabia, con i rosanero pronti a inaugurare la nuova stagione davanti al proprio pubblico.


Gli arbitri della Serie B

VICENZA – CATANZARO Venerdì 21/08 h. 20.30

LA PENNA

COSTANZO – MONACO

IV: LUONGO

VAR: BARONI (ON–SITE STADIO ROMEO MENTI)

AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO ROMEO MENTI)

 

CARRARESE – MANTOVA Sabato 22/08 h. 19.00

CALZAVARA

SCARPA – EL FILALI

IV: GANDINO

VAR: SANTORO

AVAR: MAZZOLENI

 

SÜDTIROL – VIRTUS ENTELLA Sabato 22/08 h. 19.00

FERRIERI CAPUTI

MOKHTAR – BIFFI

IV: ZANOTTI

VAR: VOLPI

AVAR: DI VUOLO

 

AVELLINO – AREZZO Sabato 22/08 h. 21.00

DRIGO

BINDONI – DELLA MEA

IV: GUIDA

VAR: PICCININI

AVAR: GHERSINI

 

BENEVENTO – MODENA Sabato 22/08 h. 21.00

MAZZONI

BACCINI – BELSANTI

IV: FOURNEAU

VAR: PATERNA (ON SITE STADIO CIRO VIGORITO)

AVAR: DEL GIOVANE (ON SITE STADIO CIRO VIGORITO)

EMPOLI – CREMONESE Sabato 22/08 h. 21.00

TREMOLADA

COLAROSSI – TEMPESTILLI

IV: MARESCA M.

VAR: MAGGIONI

AVAR: PRONTERA

HELLAS VERONA – ASCOLI Domenica 23/08 h. 19.00

DI LORETO (foto)

PASSERI – GRASSO

IV: SOZZA

VAR: PEZZUTO

AVAR: RUTELLA

PISA – PADOVA Domenica 23/08 h. 19.00

PERRI

ALASSIO – LUCIANI

IV: MUCERA

VAR: PRONTERA

AVAR: CAMPLONE

CESENA – SAMPDORIA Domenica 23/08 h. 21.00

SACCHI J. L.

LAGHEZZA – BOATO

IV: CASTELLANO

VAR: MASSIMI

AVAR: DIONISI

 

PALERMO – JUVE STABIA Domenica 23/08 h. 21.00

COLLU

CAVALLINA – REGATTIERI

IV: TORO

VAR: COSSO

AVAR: GARIGLIO

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