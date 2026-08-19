Il Cesena piomba sull’ex rosa Insigne: c’è anche il Foggia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
palermo brescia (127) insigne

Il Cesena è alla ricerca di nuovi esterni offensivi e avrebbe messo nel mirino Roberto Insigne, attualmente in uscita dall’Avellino. Sul classe 1994, però, non ci sarebbero soltanto i romagnoli: anche il Foggia starebbe valutando concretamente il suo profilo.

Insigne, che in passato ha vestito anche la maglia del Palermo, è alla ricerca di una nuova avventura dopo l’esperienza con l’Avellino. Il Cesena, dopo aver già inserito D’Andrea nel reparto offensivo, potrebbe puntare sull’ex rosanero per completare le proprie alternative sulla corsia destra.


Resta da capire quale sarà la destinazione scelta dal giocatore: il Foggia, infatti, starebbe provando a convincerlo, dando vita a un vero e proprio duello di mercato.

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