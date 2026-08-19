Palermo, Vavassori celebra la vittoria sul Lecce: “Grande notte”

Attraverso il proprio profilo Instagram, Dominic Vavassori ha commentato la vittoria ottenuta lunedì scorso dal Palermo contro il Lecce in Coppa Italia, pubblicando un messaggio semplice ma significativo: “Grande notte”.

L’attaccante rosanero è stato tra i protagonisti del successo contro i salentini, trovando la via del gol insieme a Joel Pohjanpalo. Le due reti hanno permesso al Palermo di superare il Lecce e conquistare una vittoria importante, iniziando nel migliore dei modi il proprio cammino nella competizione. Per Vavassori, dunque, un’altra conferma dopo una serata speciale vissuta da protagonista con la maglia rosanero.





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