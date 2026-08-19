Corriere dello Sport: “Palermo, tegola Joronen: esami alla spalla. Se lo stop sarà lungo spunta Perin”

La splendida notte di Coppa Italia contro il Lecce lascia in eredità al Palermo entusiasmo e indicazioni positive, ma anche una forte preoccupazione per le condizioni di Jesse Joronen. Il portiere finlandese è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco praticamente all’inizio della sfida del Barbera a causa di un problema alla spalla.

Come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la serata vissuta davanti a 33 mila spettatori – un’affluenza superiore di oltre il doppio rispetto a qualsiasi altro stadio in questo turno di Coppa Italia – ha regalato diversi segnali incoraggianti a Filippo Inzaghi. L’infortunio del portiere, però, rappresenta la nota negativa del successo sui salentini.





Joronen, attesa per gli esami

L’episodio si è verificato praticamente alla prima azione della partita. Joronen è rimasto coinvolto in uno scontro con il compagno Pierozzi, a sua volta spinto dal leccese N’Dri, riportando una lussazione alla spalla.

Secondo quanto riferisce Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Joronen sarà sottoposto nei prossimi giorni a una risonanza magnetica e a una consulenza specialistica. Gli accertamenti serviranno a stabilire con precisione l’entità del problema e, soprattutto, i tempi necessari per il recupero.

Proprio la durata dello stop sarà determinante anche per le prossime strategie del Palermo sul mercato.

Il Palermo valuta se tornare sul mercato

La società rosanero attenderà dunque l’esito degli esami prima di prendere una decisione. Inzaghi può contare su Fortin, entrato a freddo contro il Lecce e protagonista di un esordio convincente, ma un’eventuale assenza prolungata di Joronen potrebbe spingere il club a intervenire.

Come spiega il Corriere dello Sport nel pezzo firmato da Paolo Vannini, qualora il recupero del finlandese fosse previsto entro la prima sosta del campionato, in programma dal 19 settembre e della durata di due settimane, il Palermo potrebbe decidere di non effettuare nuovi innesti.

Lo scenario cambierebbe in presenza di tempi più lunghi. In quel caso diventerebbe concreta la necessità di aggiungere alla rosa un portiere d’esperienza, sfruttando una sessione di mercato aperta fino al 1° settembre.

Spunta l’ipotesi Perin

Ed è proprio in questo scenario che emerge un nome importante. Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, da Torino è rimbalzata l’ipotesi di un possibile interessamento del Palermo per Mattia Perin, 33 anni.

Al momento si tratta dunque di un’ipotesi legata soprattutto alle condizioni di Joronen. Prima gli esami e la definizione dei tempi di recupero, poi il club stabilirà se intervenire.

Per Inzaghi resta intanto la buona risposta fornita da Fortin contro il Lecce, ma l’infortunio del titolare riapre inevitabilmente il tema portiere. Il Corriere dello Sport, attraverso Paolo Vannini, sottolinea come si tratti di un ruolo che negli ultimi tempi ha già riservato diversi contrattempi al Palermo.