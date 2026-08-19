Corriere dello Sport: “Palermo, sospiro di sollievo: Pohjanpalo sta bene. Bani e Magnani verso il recupero”

Il giorno dopo la vittoria sul Lecce arrivano notizie confortanti dall’infermeria del Palermo. Le condizioni di Pohjanpalo, Bani e Magnani non sembrano destare particolari preoccupazioni e Filippo Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo in vista dell’esordio in campionato contro la Juve Stabia.

Come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, dopo il successo in Coppa Italia il timore era che i rosanero potessero pagare a caro prezzo la prima dimostrazione di forza della stagione. A preoccupare era soprattutto Pohjanpalo, rimasto negli spogliatoi all’intervallo dopo aver ricevuto un duro colpo alla coscia sinistra.





Pohjanpalo, condizioni confortanti

A distanza di un giorno, però, le condizioni dell’attaccante appaiono rassicuranti. Pohjanpalo era stato sostituito precauzionalmente dopo aver comunque lasciato ancora una volta il proprio marchio sulla partita.

Il finlandese ha infatti realizzato contro il Lecce il suo 35° gol con il Palermo in 57 presenze complessive, iniziando immediatamente nel migliore dei modi la nuova stagione.

Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, dunque, il problema alla coscia non sembra al momento tale da generare particolare allarme.

Bani e Magnani, problemi di poco conto

Buone indicazioni arrivano anche per Bani e Magnani.

Il capitano sta smaltendo un’influenza accompagnata da un’infiammazione del nervo sciatico. Proprio per evitare rischi e preservarlo in vista dell’esordio in Serie B, lo staff ha preferito non utilizzarlo contro il Lecce.

Per Magnani, invece, il problema accusato durante il riscaldamento prima della partita di Coppa Italia sarebbe riconducibile a un indurimento all’adduttore. Anche in questo caso non sembrano esserci particolari preoccupazioni e il difensore potrebbe tornare a disposizione già domenica contro la Juve Stabia.

Inzaghi scopre la forza delle alternative

Le buone notizie per Inzaghi, tuttavia, non riguardano soltanto l’infermeria. Come evidenzia il Corriere dello Sport nel pezzo firmato da Paolo Vannini, uno degli aspetti più convincenti emersi contro il Lecce è stata la capacità del Palermo di mantenere la propria identità anche senza alcuni dei giocatori più importanti.

Un elemento particolarmente significativo considerando che, nella passata stagione, proprio il contributo dei calciatori chiamati a subentrare non era sempre stato all’altezza di quello fornito dai titolari.

Contro il Lecce, invece, Fortin e Peda, insieme a Vavassori, sono stati tra i protagonisti della serata. I giovani hanno risposto immediatamente alle esigenze della squadra, permettendo a Inzaghi di superare senza contraccolpi le diverse emergenze.

Il Palermo ha già un’identità

Per Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, un altro segnale positivo riguarda i meccanismi di gioco. Il Palermo ha mostrato principi ormai riconoscibili, nonostante alcuni elementi debbano ancora raggiungere la condizione migliore.

In particolare, Palumbo, Ranocchia ed Hernani non sono ancora al massimo della forma, ma la struttura complessiva della squadra ha già fornito indicazioni incoraggianti.

Dopo il successo sul Lecce, quindi, Inzaghi può guardare con maggiore serenità all’esordio in Serie B. Pohjanpalo non sembra preoccupare, Bani procede verso il recupero e Magnani potrebbe essere disponibile già contro la Juve Stabia. A tutto questo si aggiunge la risposta delle alternative, uno dei segnali più importanti lasciati dalla prima notte ufficiale della stagione.