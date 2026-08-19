Corriere dello Sport: “Vavassori, feeling speciale con Inzaghi: «Con il 9 l’obiettivo è fare 15 gol»”

Il gol al Lecce, l’impatto immediato con il Palermo e un rapporto con Filippo Inzaghi che sembra essere già particolarmente solido. Dominic Vavassori si è presentato ufficialmente a Torretta dopo essere stato uno dei protagonisti della vittoria in Coppa Italia, raccontando le prime sensazioni della sua nuova avventura in rosanero.

Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, proprio durante la conferenza stampa si è verificato un simpatico siparietto con Inzaghi. Mentre Vavassori parlava dei propri obiettivi realizzativi, l’allenatore ha aperto la porta della sala stampa e lo ha interrotto:





«L’obiettivo è fare 15 gol, anche perché quando si prende il 9 bisogna farne almeno 15».

Una battuta che testimonia anche la fiducia riposta dal tecnico nel classe 2005, arrivato dall’Atalanta con la formula del prestito oneroso.

Vavassori: «Segnare al Barbera è stato incredibile»

L’esordio non poteva essere migliore. Vavassori ha trovato subito la rete davanti al pubblico del Barbera, entrando nel gruppo dei calciatori rosanero capaci di segnare al debutto con il Palermo, come accaduto in passato anche ad Amauri, Cavani e Segre.

«Una cosa incredibile segnare nel nostro stadio e davanti a così tanta gente. Spero sia il primo di tanti gol», ha raccontato Vavassori.

Il giovane ha poi svelato un retroscena legato proprio alla rete contro il Lecce:

«Di mattina il mister mi aveva dato un consiglio che poi è andato a buon fine».

Un rapporto con Inzaghi che, come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, sembra dunque essere nato sotto i migliori auspici.

«Appena ho sentito Palermo ho accettato»

Vavassori ha spiegato anche la scelta di indossare la maglia numero 9, particolarmente significativa per un giocatore capace di ricoprire diversi ruoli nel reparto offensivo:

«Perché ho scelto il 9? È il giorno del mio compleanno, è un numero molto importante qui a Palermo ed è il numero del mister».

Il nuovo rosanero può infatti essere utilizzato su entrambe le fasce oppure alle spalle dell’attaccante. Ma soprattutto ha già ben chiaro ciò che vuole ottenere dalla sua esperienza in Sicilia:

«Voglio aiutare il gruppo. La trattativa? Ero in ritiro con l’Atalanta. Mi ha chiamato il mio procuratore e appena ho sentito Palermo ho accettato. Voglio arrivare in alto e questa è la piazza giusta».

Mercato, Gyasi può partire

Nel pezzo del Corriere dello Sport firmato da Antonio La Rosa spazio anche alle prossime strategie di mercato del Palermo. La squadra ha svolto ieri una seduta mattutina a Torretta, alla quale erano presenti anche Gomes e Gyasi.

Gomes aveva saltato la gara di Coppa Italia dopo un intervento odontoiatrico, mentre Gyasi era rimasto indisponibile a causa di un sovraccarico. La situazione dell’esterno italo-ghanese va però oltre l’aspetto fisico: Gyasi appare tra i possibili giocatori in uscita.

Il Palermo potrebbe infatti decidere di liberare uno slot Over, mantenendosi contemporaneamente pronto a intervenire per un altro attaccante.

Resta calda la pista Almena

Per completare il reparto degli esterni offensivi, la società potrebbe quindi puntare su un Under da affiancare a Strefezza sulla corsia destra.

Secondo quanto riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, rimane calda la pista che porta allo spagnolo Iker Almena, 22 anni, dell’Al-Qadisiya.

Parallelamente prosegue il lavoro sulle cessioni. Dopo l’ufficialità del trasferimento di Diakité allo Zulte Waregem, restano tre giocatori da sistemare: Brunori, Blin e Buttaro. Per Brunori, in particolare, continuano a essere segnalati gli interessamenti di Modena e Cesena.

Tra campo e mercato, però, la copertina è tutta per Vavassori. Un gol alla prima ufficiale, il numero 9 sulle spalle e la fiducia di Inzaghi, che gli ha già fissato pubblicamente l’asticella: 15 reti.