Corriere dello Sport: “Serie B, Bedin lancia la nuova stagione: entusiasmo, giovani e record di abbonamenti”

La Serie B è pronta a ripartire. Il campionato alzerà il sipario venerdì sera con Vicenza-Catanzaro, anticipo che inaugurerà ufficialmente una stagione caratterizzata da rinnovamento, attenzione ai giovani e numeri importanti sul fronte del pubblico. A tracciare il quadro è Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, riportando le parole del presidente della Lega B Paolo Bedin.

Il dato che emerge con maggiore forza riguarda proprio i giovani. Come evidenziato da Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, dei 665 calciatori italiani presenti nel campionato, pari all’80% del totale, 298 sono Under 23 e 192 Under 21. Numeri che confermano la volontà della categoria di continuare a rappresentare un importante terreno di crescita per i talenti italiani.





Bedin ha indicato la strada: «Entusiasmo e spirito identitario ci porteranno a migliorare sempre».

“La formula del nostro campionato è consolidata”

La Serie B conserva anche un legame molto forte con la massima categoria. Il 75% delle società partecipanti ha infatti vissuto almeno una stagione in Serie A. Le cinque eccezioni sono Arezzo, Entella, Juve Stabia, Südtirol e Carrarese.

Le città rappresentate nel torneo coinvolgono complessivamente circa 13,2 milioni di abitanti. Sul piano storico, il Brescia resta la società con il maggior numero di partecipazioni alla B, 66, mentre alle sue spalle figurano Modena, Verona e Palermo.

Come riporta ancora Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, Bedin ha sottolineato la competitività della categoria e le novità introdotte per incentivare ulteriormente la valorizzazione dei giovani: «La formula del nostro campionato è consolidata, del resto anche lo scorso anno i verdetti sono rimasti in sospeso fino all’ultimo minuto dei playoff. Abbiamo cambiato la regola sul minutaggio, il bonus per i vivai, l’innalzamento del tetto minimo di minuti per poter accedere alle risorse: ci aspettiamo quindi club che investano ancora di più sui giovani».

Palermo tra pubblico, storia ed Euro 2032

Particolare attenzione anche al tema degli stadi. Palermo e Verona potrebbero essere coinvolte nel percorso italiano verso Euro 2032 e, insieme alla Sampdoria, rappresentano alcune delle piazze con maggiore tradizione e con il più alto numero di abbonati.

Il dato complessivo della Serie B supera infatti quota 118 mila abbonamenti, stabilendo un record da quando esiste la Lega B, ovvero dalla stagione 2009-2010. Numeri significativi arrivano anche dalle neopromosse: l’Ascoli ha superato quota 9 mila, il Vicenza si avvicina agli 8.500 e l’Arezzo, con almeno 4.500 presenze, ha già stabilito un proprio primato.

Sul fronte delle infrastrutture, Bedin ha aggiunto: «Teniamo presente che Padova e Catanzaro sono a buon punto a livello di stadio, il Modena sta ultimando il nuovo centro sportivo e l’Empoli è in fase avanzata».

Come sottolinea Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, anche il prodotto televisivo sarà ulteriormente potenziato. Saranno utilizzate otto telecamere per ogni partita, che diventeranno dieci in occasione di Vicenza-Catanzaro e dei big match.

Tra le novità regolamentari figurano inoltre i tempi fissati per alcune interruzioni: 10 secondi per completare le sostituzioni e 5 secondi per rimesse laterali e rinvii dal fondo.

La nuova Serie B si presenta dunque con un mix di tradizione e innovazione: grandi piazze, investimenti sulle strutture, attenzione crescente ai giovani e un seguito di pubblico che ha già raggiunto livelli record.