Corriere dello Sport: “Serie B, scatta la 95ª edizione: Palermo-Juve Stabia chiude la prima giornata”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (95)

La Serie B è pronta a ripartire. Come riportato dal Corriere dello Sport, venerdì sera prenderà ufficialmente il via la 95ª edizione del campionato cadetto, con l’anticipo dello stadio “Menti” tra il Vicenza di Fabio Gallo e il Catanzaro di Giorgio Gorgone.

Il calcio d’inizio è fissato alle 20.30, mentre il resto della prima giornata sarà distribuito tra sabato e domenica.


“Palermo-Juve Stabia domenica sera”

Sabato il programma si aprirà alle 19 con Carrarese-Mantova e Südtirol-Entella. Alle 21 spazio invece ad Avellino-Arezzo, Benevento-Modena ed Empoli-Cremonese.

Come riporta il Corriere dello Sport, domenica alle 19 toccherà a Pisa-Padova e Verona-Ascoli. Il turno inaugurale si completerà alle 21 con due incontri: Cesena-Sampdoria e soprattutto Palermo-Juve Stabia.

Per i rosanero sarà dunque subito una sfida casalinga al “Renzo Barbera” per inaugurare il nuovo cammino in campionato.

Prima giornata

Venerdì, ore 20.30: Vicenza-Catanzaro.

Sabato, ore 19: Carrarese-Mantova; Südtirol-Entella.
Sabato, ore 21: Avellino-Arezzo; Benevento-Modena; Empoli-Cremonese.

Domenica, ore 19: Pisa-Padova; Verona-Ascoli.
Domenica, ore 21: Cesena-Sampdoria; Palermo-Juve Stabia.

“Seconda giornata, Palermo di scena ad Arezzo”

Il Corriere dello Sport propone anche il programma completo della seconda giornata, che scatterà venerdì 28 agosto con Cremonese-Modena alle 20.30.

Per il Palermo arriverà invece la prima trasferta della stagione: i rosanero saranno impegnati domenica 30 agosto alle 19 sul campo dell’Arezzo.

Sabato 29 agosto alle 19 si giocheranno Entella-Cesena e Sampdoria-Juve Stabia, mentre alle 21 saranno in programma Ascoli-Carrarese, Avellino-Vicenza e Padova-Verona.

Domenica, oltre ad Arezzo-Palermo, alle 19 si disputerà Mantova-Empoli. Alle 21 chiuderanno la giornata Benevento-Südtirol e Pisa-Catanzaro.

Seconda giornata

Venerdì 28 agosto, ore 20.30: Cremonese-Modena.

Sabato 29 agosto, ore 19: Entella-Cesena; Sampdoria-Juve Stabia.
Sabato 29 agosto, ore 21: Ascoli-Carrarese; Avellino-Vicenza; Padova-Verona.

Domenica 30 agosto, ore 19: Arezzo-Palermo; Mantova-Empoli.
Domenica 30 agosto, ore 21: Benevento-Südtirol; Pisa-Catanzaro.

La nuova Serie B è dunque ai nastri di partenza: Vicenza-Catanzaro aprirà venerdì la 95ª edizione, mentre il Palermo farà il proprio esordio domenica sera davanti al pubblico del Barbera contro la Juve Stabia.

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