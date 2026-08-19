Corriere dello Sport: “Catanzaro, Pecorino sempre più vicino. Palermo su Confente”

Il Catanzaro è costretto a rivedere alcune strategie di mercato dopo aver visto sfumare due obiettivi per il centrocampo. Come scrivono Carlo Talarico e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, Acquah e Rispoli hanno infatti scelto rispettivamente Modena e Südtirol, modificando i piani del direttore sportivo Ciro Polito.

La priorità dei giallorossi riguarda adesso soprattutto il reparto offensivo. Il Catanzaro è sempre più vicino a Emanuele Pecorino, attaccante della Juventus Next Gen reduce da una stagione in Serie B con 9 reti realizzate a Bolzano. L’operazione procede parallelamente alla cessione di Pittarello al Pisa, ancora da perfezionare.





Secondo Carlo Talarico e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, restano inoltre vive le piste che conducono a Samuel Giovane, di proprietà dell’Atalanta e in prestito al Palermo fino allo scorso giugno, e all’esterno offensivo del Sassuolo Riccardo Ciervo. Gorgone attende rinforzi per aumentare le alternative a disposizione.

In uscita, invece, il Catanzaro dovrà trovare una sistemazione per Esteves, Bashi, Garnica, Seha e Volpe.

“Palermo su Confente”

Movimenti importanti anche in casa Juve Stabia. È ufficiale il ritorno di Fabio Maistro, che ha sottoscritto un contratto biennale. Sempre secondo Carlo Talarico e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, manca invece soltanto la formalizzazione per il trasferimento di Omar Correia al Pisa: per il centrocampista è pronto un triennale, mentre l’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni di euro.

Una delle notizie più interessanti riguarda però il Palermo. I rosanero si sono infatti mossi per Alessandro Confente, portiere 28enne della Juve Stabia sul quale resta attivo anche il Pisa.

Petrovic, nel frattempo, ha rinnovato con il club campano prima di trasferirsi in prestito al Cosenza.

“Verona, torna Dawidowicz”

Il Padova guarda invece all’attacco e segue Gabriele Artistico, cercando un’intesa con la Lazio. L’Avellino continua la ricerca di un terzino destro e ha chiesto informazioni al Frosinone per Jeremy Oyono, mentre rimane viva anche la trattativa con la Juventus per Adin Licina.

Come riportano ancora Carlo Talarico e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, l’Ascoli valuta lo svincolato Matteo Ricci, mentre a Verona è pronto il ritorno di Pawel Dawidowicz: per il difensore è previsto un contratto annuale. Visite mediche, invece, per Nunzio Lella, proveniente dal Venezia.

Definito anche l’accordo tra Südtirol e Como per il prestito di Fabio Rispoli, mentre Leonardo Mancuso rimane un nome seguito dal Vicenza.

“Cesena, Shpendi può partire”

Capitolo Cesena. I romagnoli hanno ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Luca D’Andrea, mentre l’infortunio rimediato da Piacentini contro il Sassuolo in Coppa Italia aveva fatto ipotizzare una possibile frenata alla partenza di Giovanni Zaro. Il difensore è invece destinato a firmare oggi un biennale con il Ravenna.

Attenzione soprattutto alla situazione di Cristian Shpendi. Il centravanti può lasciare Cesena davanti a una proposta adeguata: la valutazione oscilla tra i 5 e i 6 milioni di euro.

In caso di partenza, il club romagnolo ha già individuato due possibili soluzioni per l’attacco: Matteo Brunori e Nicholas Pierini.