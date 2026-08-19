Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Il Genoa accelera per Evan Ferguson. Come scrive Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club rossoblù ha raggiunto un accordo di massima con il Brighton per il trasferimento in prestito dell’attaccante irlandese, reduce dall’esperienza con la Roma.

L’operazione presenta però un elemento importante legato alle condizioni fisiche del giocatore. Ferguson sta infatti recuperando da un infortunio e dovrebbe tornare a disposizione soltanto nel mese di ottobre. Proprio per questo il Genoa ha chiesto al Brighton una partecipazione al pagamento dell’ingaggio.





Secondo quanto riferito da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, dopo i lunghi colloqui delle ultime ore il club inglese dovrebbe farsi carico di circa il 30% dello stipendio dell’attaccante. Le condizioni fisiche di Ferguson hanno comunque alimentato discussioni e valutazioni in casa rossoblù.

“Genoa, vicino anche Van der Brempt”

Ferguson potrebbe non essere l’unico rinforzo. Il Genoa resta infatti molto vicino a Ignace Van der Brempt, in uscita dal Como. L’operazione dovrebbe essere definita attraverso un prestito con obbligo di riscatto.

In uscita resta invece da seguire la situazione di Brooke Norton-Cuffy, finito nel mirino di diverse società italiane e straniere e potenzialmente sacrificabile davanti a una proposta importante.

Movimento rilevante anche per il Parma. Come riporta ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, è stato trovato un accordo con il Benfica per Alessandro Circati sulla base di circa 20 milioni di euro. Dopo la cessione di Suzuki all’Aston Villa, i ducali si preparano così a realizzare un’altra importante operazione in uscita.

L’Udinese, invece, ha effettuato un blitz per Jovan Milosevic: l’attaccante serbo sembrava ormai destinato al Braga, ma l’inserimento dei friulani potrebbe cambiare lo scenario.

“Pisa-Monza, Petagna e Touré al centro dello scambio”

Si muove anche il Pisa, con una trattativa particolarmente significativa in chiave Serie B. Proseguono infatti i lavori per lo scambio con il Monza che coinvolge Andrea Petagna e Idrissa Touré.

Petagna è stato richiesto espressamente dal tecnico Paolo Bianco, che conosce già l’attaccante per averlo allenato in precedenza. L’operazione potrebbe quindi consentire al Pisa di aggiungere esperienza e peso al proprio reparto offensivo.

Sul fronte delle altre trattative, il Lecce ha in pugno Marco Dalla Vecchia e Ali Dembelé, entrambi del Torino. I due innesti, secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, sono destinati a rinforzare la rosa di Eusebio Di Francesco in attesa dell’arrivo di un attaccante.

Nuovi contatti anche tra Monza e Napoli per Cyril Ngonge.

“Sassuolo, arriva Leysen”

Il Sassuolo ha invece raggiunto l’accordo per Fedde Leysen, difensore dell’Union Saint-Gilloise individuato per raccogliere l’eredità di Muharemovic, trasferitosi al Leeds.

La formula prevista è quella del prestito con obbligo di riscatto. Leysen è atteso in Italia per visite mediche e firma. Parallelamente continuano i colloqui con il Verona per Rafik Belghali, con Edoardo Iannoni che potrebbe essere inserito nell’operazione.

Definito anche l’asse tra Verona e Venezia: Nunzio Lella è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Hellas, mentre Lorenzo Montipò si trasferisce al Venezia a titolo definitivo per 250 mila euro.

Infine, Pablo Marí lascia l’Italia e prosegue la propria carriera in Qatar: il difensore spagnolo ha accettato la proposta dell’Al-Shamal SC.