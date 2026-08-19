Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
a025efe4e5

Il Genoa accelera per Evan Ferguson. Come scrive Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club rossoblù ha raggiunto un accordo di massima con il Brighton per il trasferimento in prestito dell’attaccante irlandese, reduce dall’esperienza con la Roma.

L’operazione presenta però un elemento importante legato alle condizioni fisiche del giocatore. Ferguson sta infatti recuperando da un infortunio e dovrebbe tornare a disposizione soltanto nel mese di ottobre. Proprio per questo il Genoa ha chiesto al Brighton una partecipazione al pagamento dell’ingaggio.


Secondo quanto riferito da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, dopo i lunghi colloqui delle ultime ore il club inglese dovrebbe farsi carico di circa il 30% dello stipendio dell’attaccante. Le condizioni fisiche di Ferguson hanno comunque alimentato discussioni e valutazioni in casa rossoblù.

“Genoa, vicino anche Van der Brempt”

Ferguson potrebbe non essere l’unico rinforzo. Il Genoa resta infatti molto vicino a Ignace Van der Brempt, in uscita dal Como. L’operazione dovrebbe essere definita attraverso un prestito con obbligo di riscatto.

In uscita resta invece da seguire la situazione di Brooke Norton-Cuffy, finito nel mirino di diverse società italiane e straniere e potenzialmente sacrificabile davanti a una proposta importante.

Movimento rilevante anche per il Parma. Come riporta ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, è stato trovato un accordo con il Benfica per Alessandro Circati sulla base di circa 20 milioni di euro. Dopo la cessione di Suzuki all’Aston Villa, i ducali si preparano così a realizzare un’altra importante operazione in uscita.

L’Udinese, invece, ha effettuato un blitz per Jovan Milosevic: l’attaccante serbo sembrava ormai destinato al Braga, ma l’inserimento dei friulani potrebbe cambiare lo scenario.

“Pisa-Monza, Petagna e Touré al centro dello scambio”

Si muove anche il Pisa, con una trattativa particolarmente significativa in chiave Serie B. Proseguono infatti i lavori per lo scambio con il Monza che coinvolge Andrea Petagna e Idrissa Touré.

Petagna è stato richiesto espressamente dal tecnico Paolo Bianco, che conosce già l’attaccante per averlo allenato in precedenza. L’operazione potrebbe quindi consentire al Pisa di aggiungere esperienza e peso al proprio reparto offensivo.

Sul fronte delle altre trattative, il Lecce ha in pugno Marco Dalla Vecchia e Ali Dembelé, entrambi del Torino. I due innesti, secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, sono destinati a rinforzare la rosa di Eusebio Di Francesco in attesa dell’arrivo di un attaccante.

Nuovi contatti anche tra Monza e Napoli per Cyril Ngonge.

“Sassuolo, arriva Leysen”

Il Sassuolo ha invece raggiunto l’accordo per Fedde Leysen, difensore dell’Union Saint-Gilloise individuato per raccogliere l’eredità di Muharemovic, trasferitosi al Leeds.

La formula prevista è quella del prestito con obbligo di riscatto. Leysen è atteso in Italia per visite mediche e firma. Parallelamente continuano i colloqui con il Verona per Rafik Belghali, con Edoardo Iannoni che potrebbe essere inserito nell’operazione.

Definito anche l’asse tra Verona e Venezia: Nunzio Lella è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Hellas, mentre Lorenzo Montipò si trasferisce al Venezia a titolo definitivo per 250 mila euro.

Infine, Pablo Marí lascia l’Italia e prosegue la propria carriera in Qatar: il difensore spagnolo ha accettato la proposta dell’Al-Shamal SC.

Altre notizie

Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Catanzaro, Pecorino sempre più vicino. Palermo su Confente”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (24)

Corriere dello Sport: “Palermo, tegola Joronen: esami alla spalla. Se lo stop sarà lungo spunta Perin”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
schira

Schira: “Palermo-Perin: offerto un contratto fino al 2029”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Immagine

Pedullà: “Sorpresa Perin: ci prova il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
HQBL-rGWQAEo3AS

Romano: “Palermo in trattativa con la Juventus per Perin”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
rBAAN2pdJpGAUacaAAEjLxOROSU501

Catanzaro, nel mirino Casas del Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
palermo frosinone 2-0 (131) audero

TMW: “Palermo, si pensa al ritorno di Audero per sostituire Joronen”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Tabellone-Coppa-Italia-2026-2027-2048x1324

Coppa Italia, il programma completo dei sedicesimi di finale

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
ricci-serie-b

Ascoli, sorpasso sul Catania per Matteo Ricci

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
image

Cesena, UFFICIALE: dal Sassuolo arriva D’Andrea

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
arezzo-s-s-arezzo-bra

Arezzo, Cianci sempre più verso l’addio: accordo di massima con il Foggia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
media

UFFICIALE: Dawidowich torna all’Hellas Verona

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026

Ultimissime

a025efe4e5

Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Catanzaro, Pecorino sempre più vicino. Palermo su Confente”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (95)

Corriere dello Sport: “Serie B, scatta la 95ª edizione: Palermo-Juve Stabia chiude la prima giornata”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
bedin

Corriere dello Sport: “Serie B, Bedin lancia la nuova stagione: entusiasmo, giovani e record di abbonamenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (86)

Corriere dello Sport: “Vavassori, feeling speciale con Inzaghi: «Con il 9 l’obiettivo è fare 15 gol»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026