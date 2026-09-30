TMW: “Busiello svincolato: Napoli, Lazio e Palermo interessate al classe 2008”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Immagine

Il giovane fantasista Danilo Busiello, classe 2008, è attualmente svincolato dopo aver risolto il proprio vincolo con l’Empoli a inizio settembre. Il talento, nonostante la giovane età, avrebbe attirato l’attenzione di diversi club.

Secondo quanto riportato da TMW, sulle tracce del giocatore ci sarebbero Napoli e Lazio, oltre al Palermo in Serie B. In estate Busiello era stato vicino al Monza, ma la trattativa non è arrivata alla firma.


Lo stesso giocatore ha recentemente spiegato i motivi della separazione dall’Empoli, raccontando che la società non credeva più nel suo percorso. Ora per il classe 2008 potrebbe aprirsi una nuova opportunità per rilanciare la propria carriera.

Altre notizie

Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (3) stadio renzo barbera tifosi

Tuttosport: “Euro 2032, Palermo sfida Napoli e Firenze: il Barbera nella corsa per gli ultimi due posti”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
palermo padova 2-1 (54) ranocchia

Giornale di Sicilia: “Palermo, adesso servono i gol dei centrocampisti: Inzaghi cerca nuove armi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Screenshot 2026-09-30 081657

Giornale di Sicilia, “Peressutti: «La lunga sosta può aiutare il Palermo. Ma attenzione ai nazionali»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Screenshot 2026-09-30 080707

Giornale di Sicilia: “Euro 2032, oggi i dossier alla Uefa. Barbera da 38 mila posti: ecco quanto può incassare il nuovo stadio”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
56c5baf15a

Corriere dello Sport, Moreo: “Palermo, offerta importante: ho tentennato. Poi ho scelto di ripartire dal Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (91) gyasi

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi studia la variante 4-3-3. Hernani ancora out, da valutare Gyasi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (34) ceccaroni

Corriere dello Sport: “Palermo, ottobre è ancora il mese di Ceccaroni: Inzaghi si affida alla sua esperienza”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Screenshot 2026-09-30 061952

De Sanctis spiega l’algoritmo nel calciomercato: «Al primo posto metto sempre lo scouting live»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Palermo Bari 3-0 (69) marino

Marino: «Palermo, superfluo dirlo: ha qualcosa in più»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, ripresa la preparazione a Torretta: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
Daniele-Barone

Barone: «Palermo davanti a tutti, ora tocca ai rosanero. Verona e Mantova in scia»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
Screenshot 2026-09-29 171708

Jeda torna al Barbera e si emoziona: «Palermo mi ha fatto tornare addosso tanti ricordi»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026

Ultimissime

Immagine

TMW: “Busiello svincolato: Napoli, Lazio e Palermo interessate al classe 2008”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Immagine

Verona, presentato il progetto per il nuovo stadio

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Svolta Antonini: vicino l’acquisto di un nuovo club

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
abodi

Abodi: «Il talento italiano c’è, va fatto giocare»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Immagine

Portogallo, scoppia il caso Ronaldo: CR7 salta l’allenamento e torna in hotel

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026