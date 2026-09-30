TMW: “Busiello svincolato: Napoli, Lazio e Palermo interessate al classe 2008”

Il giovane fantasista Danilo Busiello, classe 2008, è attualmente svincolato dopo aver risolto il proprio vincolo con l’Empoli a inizio settembre. Il talento, nonostante la giovane età, avrebbe attirato l’attenzione di diversi club.

Secondo quanto riportato da TMW, sulle tracce del giocatore ci sarebbero Napoli e Lazio, oltre al Palermo in Serie B. In estate Busiello era stato vicino al Monza, ma la trattativa non è arrivata alla firma.





Lo stesso giocatore ha recentemente spiegato i motivi della separazione dall’Empoli, raccontando che la società non credeva più nel suo percorso. Ora per il classe 2008 potrebbe aprirsi una nuova opportunità per rilanciare la propria carriera.