Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi studia la variante 4-3-3. Hernani ancora out, da valutare Gyasi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (91) gyasi

Piccole variazioni sul tema per Filippo Inzaghi. Alla ripresa degli allenamenti a Torretta, il tecnico del Palermo ha provato una soluzione tattica interpretabile come 4-3-3, possibile alternativa al 4-2-3-1 utilizzato dai rosanero.

Come riferisce il Corriere dello Sport, nel corso della seduta di ieri pomeriggio Inzaghi ha lavorato su un centrocampo composto da tre giocatori, disposti a triangolo con un vertice basso e due mezzali molto più avanzate.


Una novità che ha interessato anche il reparto offensivo. Nella prima parte dell’esercitazione, infatti, davanti è stato schierato il tridente formato da Vavassori, Gabrielloni e Johnsen.

Non si tratta, sottolinea il Corriere dello Sport, di una rivoluzione tattica. A seconda dei movimenti e delle posizioni assunte dai giocatori, infatti, anche il 4-2-3-1 può trasformarsi ed essere interpretato come un 4-3-3. La prova effettuata a Torretta rappresenta comunque una possibile variante sulla quale Inzaghi sta lavorando.

Hernani ancora fuori, attenzione anche a Gyasi

Sul fronte dell’infermeria, Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport segnala che Hernani è ancora out. Lo staff rosanero proverà nei prossimi giorni a recuperare il centrocampista brasiliano in vista della trasferta di Empoli, procedendo però con cautela.

Lo stesso principio verrà seguito per Perin, mentre resta da valutare anche la situazione di Gyasi. L’esterno sabato aveva alternato una parte dell’allenamento con il gruppo a una fase di lavoro differenziato, mentre ieri non ha preso parte all’esercitazione tecnico-tattica.

Inzaghi prosegue dunque il lavoro durante la sosta con un doppio obiettivo: valutare le condizioni degli elementi non ancora pienamente disponibili e ampliare le possibili soluzioni tattiche in vista della ripresa del campionato.

Gardini a Copenaghen

Nel frattempo il Palermo è stato rappresentato anche a livello internazionale. Come riporta ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’amministratore delegato Giovanni Gardini ha partecipato a Copenaghen alla 33ª Assemblea Generale dell’EFC, l’organizzazione che riunisce i club del calcio europeo.

Mentre la squadra continua a lavorare a Torretta, dunque, Inzaghi sperimenta nuove soluzioni: il 4-3-3 rappresenta una variante da tenere in considerazione, con l’attenzione rivolta contemporaneamente ai possibili recuperi in vista della sfida di Empoli.

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