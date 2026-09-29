Giornale di Sicilia, “Delio Rossi: «Il Palermo deve vincere il campionato. Inzaghi è l’uomo giusto»”

Il Palermo deve puntare senza esitazioni ai vertici della Serie B. Per storia, dimensione del club e importanza della piazza, secondo Delio Rossi chi indossa la maglia rosanero deve essere consapevole di giocare per obiettivi importanti. L’ex allenatore del Palermo, intervistato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, promuove l’avvio della squadra di Filippo Inzaghi e indica chiaramente il traguardo da inseguire.

Il Palermo è partito con ambizioni importanti. Che idea si è fatto della squadra rosanero?





«Il Palermo, indipendentemente dalla categoria in cui milita, deve puntare sempre in alto. Quindi, nel momento stesso in cui uno indossa quella maglia sa che deve lottare per qualcosa di importante, perché rappresenta una città importante e soprattutto un mondo sotto questo punto di vista. I rosanero sono partiti bene, ma è chiaro che non va sottovalutato nessuno. L’obiettivo deve essere quello di vincere il campionato».

Parole nette quelle affidate da Rossi a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia. L’ex tecnico, che durante la propria esperienza in Sicilia portò il Palermo fino alla finale di Coppa Italia, conosce bene le aspettative che accompagnano la squadra e il peso della maglia rosanero.

Inzaghi può essere l’allenatore giusto per riportare il Palermo in Serie A?

«Penso di sì, anche perché è un allenatore che conosce la categoria, ha dimostrato le sue qualità e sono convinto che possa fare bene».

Per Rossi, dunque, l’esperienza maturata da Inzaghi in Serie B rappresenta un elemento importante nella corsa del Palermo. Nell’intervista concessa a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, l’ex allenatore rosanero si è poi soffermato anche su Fabrizio Miccoli, protagonista nei giorni scorsi della sua ultima partita davanti al pubblico del Renzo Barbera.

Che ricordo conserva di Miccoli e che effetto le ha fatto vederlo disputare la sua ultima partita davanti alla gente di Palermo?

«Fabrizio era il capitano, era la stella di quel Palermo. Io sono arrivato, lui era già un giocatore importante e come tutti quelli che hanno fatto la differenza. Mi dispiaceva come si era chiusa quell’esperienza con quella brutta storia. Adesso mi ha fatto immensamente piacere il fatto che lui abbia potuto fare questa partita, la sua ultima partita, davanti alla gente di Palermo».

Un legame, quello tra Rossi e il Palermo, che resta inevitabilmente collegato anche alla squadra di quegli anni e alla figura del suo capitano. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia raccoglie così il pensiero dell’ex tecnico tra presente e passato: dalla fiducia in Inzaghi e nell’attuale progetto rosanero fino al ricordo di Miccoli e di una delle pagine più significative della recente storia del club.