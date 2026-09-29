Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, Palermo con il Barbera nella corsa: domani la Figc invia il dossier all’Uefa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
tifosi renzo barbera tornelli

Euro 2032, Palermo resta pienamente dentro la corsa per ospitare la manifestazione con il Renzo Barbera. Domani, entro il termine perentorio dell’1 ottobre, la Figc invierà all’Uefa la documentazione relativa agli impianti che rispondono ai requisiti richiesti.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, con l’approvazione della Conferenza dei servizi anche il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata è destinato a entrare a tutti gli effetti nell’elenco degli impianti che la Federazione ritiene idonei a ospitare le partite dell’Europeo.


Quello trasmesso all’Uefa sarà un dossier ampio e non comprenderà soltanto le cinque prime scelte che, tra sei anni, saranno chiamate effettivamente a ospitare le gare della competizione.

Prima il dossier, poi la scelta definitiva

La documentazione presentata dalla Figc, sottolinea la Gazzetta dello Sport, sarà esaminata dall’Uefa e successivamente restituita alla Federazione con le eventuali valutazioni di conformità. Soltanto dopo questo passaggio si procederà alla scelta delle sedi che ospiteranno Euro 2032.

Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin, in un’intervista alla stessa Gazzetta, ha parlato di «13 città che ad agosto avevano manifestato l’interesse a ospitare le gare».

La corsa coinvolge numerosi progetti. Secondo la Gazzetta dello Sport, alcuni hanno già le caratteristiche necessarie per essere inseriti nella lista: Torino con l’Allianz Stadium, Milano con il nuovo San Siro, Firenze con il Franchi, Roma con l’Olimpico e il progetto di Pietralata, Napoli con il Maradona, Cagliari con il nuovo stadio, Palermo con il Barbera e Salerno con l’Arechi.

Palermo presente con il Barbera

Per il capoluogo siciliano, dunque, il riferimento è il Renzo Barbera, inserito dalla Gazzetta tra gli impianti che hanno già gli elementi necessari per figurare nell’elenco che sarà sottoposto all’Uefa.

Probabile, secondo quanto riportato ancora dalla Gazzetta dello Sport, anche l’inserimento delle candidature di Genova, Verona, Bologna, Lecce e Bari.

Il passaggio di domani non rappresenterà comunque la selezione definitiva delle cinque sedi italiane: prima sarà necessario attendere l’esame della documentazione da parte dell’Uefa e le relative valutazioni di conformità. Solo successivamente verranno individuati gli stadi che ospiteranno le partite di Euro 2032.

Altre notizie

Rendering-stadio-Renzo-Barbera-Popolous-2

Corriere dello Sport: “Euro 2032, Palermo spera: corsa aperta per i cinque stadi italiani, il Sud rischia l’esclusione”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
palermo padova 1-0 (49) inzaghi andreoletti

Corriere dello Sport: “Empoli, finisce l’era Pagliuca: panchina ad Andreoletti in vista del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (76) pohjanpalo

Corriere dello Sport: “Pohjanpalo, Palermo sulla pelle: «Vivere qui è fantastico, con la gente un rapporto speciale»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
palermo sampdoria 3-1 (37) GABRIELLONI

Corriere dello Sport: “Palermo, Gabrielloni è il talismano di Inzaghi: ora sogna una maglia da titolare”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
palermo manchester city (168) tifosi squadra

Corriere della Sera: “Euro 2032, spunta Palermo: il progetto per il nuovo Barbera e i 300 milioni del City Group”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
Miccoli Match (49)

Giornale di Sicilia: “Palermo, occhi sull’infermeria: Inzaghi aspetta Perin ed Hernani”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
avellino palermo 1-1 (38)

Giornale di Sicilia: “Palermo, ora serve cambiare marcia in trasferta: cinque delle prossime sette lontano dal Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
palermo mantova logo coppa italia (17) fortin

Tuttosport: “Palermo, Fortin è un tesoretto: decisivo tra i pali, i rosanero hanno il diritto di riscatto”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Corriere dello Sport: “Empoli, Pagliuca verso l’addio: Andreoletti pronto a prendere la squadra”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
Miccoli Match (105)

Corriere dello Sport: “Palermo, addio clean sheet: una squadra costruita per fare un gol più degli altri”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
palermo padova 2-1 (7)

Corriere dello Sport: “Palermo, Perin ed Hernani verso il rientro. Possibile test a Torretta per Mazzitelli”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
Miccoli Match (131)

The Last Match, Miccoli jr.: «Gol con assist di papà rimarrà per sempre nel mio cuore. Palermo sei magica»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026

Ultimissime

tifosi renzo barbera tornelli

Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, Palermo con il Barbera nella corsa: domani la Figc invia il dossier all’Uefa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
palermo frosinone 2-0 (119) bianco

Gazzetta dello Sport: “Bianco: «Pisa, vogliamo tornare in Serie A per restarci. Palermo lanciato, ma attenzione al Modena»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
Rendering-stadio-Renzo-Barbera-Popolous-2

Corriere dello Sport: “Euro 2032, Palermo spera: corsa aperta per i cinque stadi italiani, il Sud rischia l’esclusione”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
palermo padova 1-0 (49) inzaghi andreoletti

Corriere dello Sport: “Empoli, finisce l’era Pagliuca: panchina ad Andreoletti in vista del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (76) pohjanpalo

Corriere dello Sport: “Pohjanpalo, Palermo sulla pelle: «Vivere qui è fantastico, con la gente un rapporto speciale»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026