The Last Match, Miccoli jr.: «Gol con assist di papà rimarrà per sempre nel mio cuore. Palermo sei magica»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
Miccoli Match (131)

Miccoli, il figlio segna al Barbera e dedica il gol al papà: «Rimarrà per sempre nel mio cuore»

Una serata da ricordare non soltanto per Fabrizio Miccoli, ma anche per suo figlio, protagonista in campo durante The Last Match, la partita di beneficenza organizzata al Renzo Barbera per celebrare l’addio al calcio giocato dell’ex capitano del Palermo.


Il figlio di Miccoli è andato a segno e lo ha fatto nel modo più speciale possibile: con un assist del padre. Un momento che ha reso ancora più emozionante una serata già ricca di significati.

Attraverso un post pubblicato su Instagram, ha raccontato così le sue emozioni: «Non ho parole per descrivere le emozioni che provo in questo momento. L’unica cosa di cui sono certo è che segnare un gol con l’assist del mio idolo, mio papà, in un giorno così speciale per lui, rimarrà per sempre nel mio cuore».

Poi la dedica a Fabrizio Miccoli: «Ti meriti tutto questo, papà. Sei speciale». E infine un messaggio rivolto alla città che ha accolto ancora una volta la famiglia Miccoli: «GRAZIE PALERMO, SEI MAGICA». ❤️

 

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