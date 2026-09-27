The Last Match, Miccoli ringrazia i tifosi: «La serata di ieri è stata magica»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
Miccoli Match (146)

Una serata speciale per Fabrizio Miccoli, che ieri sera al Renzo Barbera ha salutato il calcio giocato con The Last Match, l’evento organizzato per celebrare la sua carriera e il legame con Palermo.

L’ex capitano rosanero, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto ringraziare tutti i tifosi presenti allo stadio, con un pensiero particolare per la Curva Nord, protagonista di una suggestiva coreografia dedicata a Miccoli.


«La serata di ieri è stata magica. Il vostro affetto è sempre straordinario e mi riempie di orgoglio», ha scritto l’ex attaccante. Poi il ringraziamento a chi ha riempito il Barbera: «Dico grazie ad ogni singola persona che ha riempito lo stadio Barbera per questo appuntamento a cui tenevo più di ogni altra cosa».

Infine, un messaggio speciale alla Curva Nord: «Un ringraziamento speciale alla @curvanord12palermo, che ha realizzato una coreografia stupenda. Uno di voi».

A chiudere il post, poche ma significative parole: «GRAZIE!» 🩷🖤

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