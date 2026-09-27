The Last Match, Miccoli ringrazia i tifosi: «La serata di ieri è stata magica»

Una serata speciale per Fabrizio Miccoli, che ieri sera al Renzo Barbera ha salutato il calcio giocato con The Last Match, l’evento organizzato per celebrare la sua carriera e il legame con Palermo.

L’ex capitano rosanero, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto ringraziare tutti i tifosi presenti allo stadio, con un pensiero particolare per la Curva Nord, protagonista di una suggestiva coreografia dedicata a Miccoli.





«La serata di ieri è stata magica. Il vostro affetto è sempre straordinario e mi riempie di orgoglio», ha scritto l’ex attaccante. Poi il ringraziamento a chi ha riempito il Barbera: «Dico grazie ad ogni singola persona che ha riempito lo stadio Barbera per questo appuntamento a cui tenevo più di ogni altra cosa».

Infine, un messaggio speciale alla Curva Nord: «Un ringraziamento speciale alla @curvanord12palermo, che ha realizzato una coreografia stupenda. Uno di voi».

A chiudere il post, poche ma significative parole: «GRAZIE!» 🩷🖤