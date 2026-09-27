Nations League: vittorie per Danimarca, Olanda e Austria. I risultati finali
Si sono concluse le quattro partite della UEFA Nations League iniziate alle ore 18:00 nella seconda giornata della fase a gironi. Il programma ha regalato risultati importanti soprattutto nei gruppi di Lega A e Lega B. Le quattro sfide erano Danimarca-Galles, Serbia-Paesi Bassi, Austria-Kosovo e Gibilterra-Andorra.
La Danimarca ha superato il Galles per 2-0, conquistando un successo importante nel gruppo A4. Nello stesso raggruppamento, la squadra danese era reduce dalla sconfitta contro la Norvegia nella prima giornata.
Colpo esterno invece per i Paesi Bassi, che hanno battuto la Serbia per 2-1 a Belgrado nel gruppo A2. Gli olandesi cercavano la prima vittoria dopo il pareggio per 1-1 contro la Germania all’esordio.
Successo casalingo per l’Austria, che ha superato il Kosovo per 3-1 nel gruppo B3. Per la nazionale austriaca si tratta del secondo successo consecutivo dopo il 3-1 rifilato all’Israele nella prima giornata.
Nella Lega D, infine, si è giocata Gibilterra-Andorra, gara valida per il gruppo D1. La sfida era in programma alle 18:00, dopo che Andorra aveva perso 2-1 contro Malta nella prima giornata.
Le partite delle 18:00 già giocate
Danimarca 2-0 Galles — Lega A, gruppo 4
Serbia 1-2 Paesi Bassi — Lega A, gruppo 2
Austria 3-1 Kosovo — Lega B, gruppo 3
Gibilterra 1-0 Andorra — Lega D, gruppo 1