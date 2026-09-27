Carrarese, riflessioni sulla panchina: ipotesi Pagliuca o Semplici

La lunga sosta per gli impegni delle nazionali rappresenta per la Carrarese un momento di riflessione dopo un avvio di campionato complicato. La società apuana starebbe valutando un cambio alla guida tecnica e, secondo quanto riportato, Gabriele Cioffi sarebbe vicino all’esonero.

Per la panchina sono diversi i profili presi in considerazione. Il nome in cima alle preferenze sarebbe quello di Guido Pagliuca, reduce dall’esperienza all’Empoli e attualmente senza squadra.





Tra le alternative figura invece Leonardo Semplici, tecnico con una lunga esperienza in Serie B e già protagonista di diverse stagioni nel campionato cadetto. La sua candidatura sarebbe quindi al vaglio della Carrarese, mentre la situazione resta in evoluzione.

La sosta potrebbe dunque diventare decisiva per il futuro della panchina: la società è chiamata a valutare la soluzione più adatta per provare a invertire la rotta e dare una nuova direzione alla stagione.