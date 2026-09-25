Serie B: cambia la data del calciomercato invernale

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2026
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Novità importante per il calcio italiano e, in particolare, per la Serie B. Nell’ultimo Consiglio Federale, la FIGC ha approvato la modifica delle date della sessione invernale di calciomercato.

La principale novità riguarda l’apertura della finestra di gennaio, che verrà anticipata al 28 dicembre 2026, abbandonando così la tradizionale data del 1° gennaio. La modifica è stata richiesta dalla Lega Serie A e condivisa anche dalla Lega B e dalla Lega Pro.


L’ok della FIGC rappresenta un passaggio fondamentale, ma la modifica non è ancora definitiva. Per rendere ufficiale il nuovo calendario sarà infatti necessario il via libera della FIFA, che dovrà autorizzare il cambiamento delle date della finestra di mercato.

Se arriverà l’approvazione dell’organismo internazionale, il calciomercato invernale 2026/27 scatterà dunque con alcuni giorni di anticipo, introducendo una modifica significativa rispetto alla consuetudine.

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