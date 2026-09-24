Juve Stabia, azzerato il Cda: estromesso Guerri, Alfonso Morrone è il nuovo presidente
Vi avevamo già parlato oggi dei guai che hanno investito Alfredo Guerri, dopo il maxi sequestro da quasi 153 milioni di euro di crediti d’imposta congelati dalla Guardia di Finanza. Come riportato da Metropolis, la vicenda finanziaria ha ora travolto direttamente i vertici della Juve Stabia: l’intero Consiglio di Amministrazione del club campano è stato azzerato su decisione dell’Autorità Giudiziaria.
La svolta è arrivata in seguito al provvedimento del 22 settembre 2026 disposto dal gip del Tribunale di Napoli Nord, Caterina Anna Arpino, ed è stata formalizzata dal dottor Giovanni Montaperto, amministratore giudiziario e legale rappresentante della Domus S.r.l. (la società che detiene il 100% delle quote delle Vespe, attualmente sotto sequestro). La revoca della vecchia governance — guidata dall’ex presidente Guerri, insieme alla vicepresidente Francesca Sosti e al consigliere Vittorio Carratù — è avvenuta per “giusta causa”, mossa ritenuta necessaria per tutelare il patrimonio societario e assicurare la massima trasparenza e autonomia gestionale.
A guidare il nuovo CdA a tre componenti sarà Alfonso Morrone nel ruolo di presidente, manager d’esperienza chiamato ad apportare competenze specifiche nel settore sportivo. Al suo fianco restano gli amministratori giudiziari Salvatore Scarpa (vicepresidente) e Mario Ferrara (consigliere), la cui conferma mira a garantire continuità operativa in vista della prossima scadenza della misura giudiziaria.