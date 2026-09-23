Cremonese: preoccupano le condizioni di Simone Pontisso, il report

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026
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Preoccupazione in casa Cremonese per le condizioni di Simone Pontisso. Durante l’ultima sfida di campionato contro la Virtus Entella, il centrocampista grigiorosso è stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo a causa di un problema alla caviglia.

Non si tratterebbe di una semplice botta: l’infortunio richiede esami più approfonditi per stabilire la reale entità del danno e i relativi tempi di recupero.

Il club grigiorosso ha fatto il punto della situazione tramite una nota ufficiale rilasciata al rientro in campo della squadra:


“Conclusi i giorni di riposo concessi al termine di Cremonese-Virtus Entella, sono ripresi questa mattina gli allenamenti dei grigiorossi al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. Gli uomini di mister Pecchia, che hanno smaltito i sintomi influenzali accusati nei giorni scorsi, sono scesi sul campo numero 5. Al termine di una prima fase di attivazione tecnica sul campo, sono stati svolti esercitazioni di stampo tattico per poi chiudere con una partitella finale. Domani l’allenamento è in programma alle ore 11. Le condizioni di Simone Pontisso, uscito anzitempo nell’ultima sfida di campionato, saranno valutate nelle prossime ore”.

L’ambiente grigiorosso resta in attesa degli esiti degli accertamenti clinici che chiariranno se il tecnico dovrà fare a meno del centrocampista per le prossime uscite stagionali.

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