Hellas Verona, Mulattieri: «In Serie B tutte le squadre se la possono giocare»

Dopo il suo arriva all’Hellas Verona, Samuele Mulattieri ha tenuto oggi la conferenza stampa di presentazione con i gialloblù, commentando questa sua nuova avventura nel campionato cadetto.

«La Serie B è un campionato molto difficile perché tutte le squadre se la possono giocare – ha dichiarato l’attaccante -. Noi abbiamo qualità e dobbiamo pareggiare il livello di concentrazione e fame di tutti i club. Con i giocatori che abbiamo penso che non ci saranno problemi a fare grandi risultati»





Mulattieri ha poi aggiunto: «Siamo tanti giocatori nuovi e stiamo cercando di apprendere i meccanismi che propone il mister. Abbiamo avuto una buona reazione con Vicenza e Padova, ma anche con l’Ascoli abbiamo fatto bene nonostante la sconfitta. Dobbiamo migliorare di partita in partita. Non si smette mai di imparare, poi meglio non prendere gol, ma anche farne di più di quelli che si subiscono va bene»

E sulla pausa per le nazionale, aggiunge: «Con la sosta recupereremo energie, poi ripartiremo. In ritiro ci sono stati tanti cambiamenti, quindi con tanti giocatori che sono arrivati sarà importante questa sosta anche mettere dentro anche un po’ di carburante dal punto di vista fisico»

Infine, il calciatore non ha dubbi: «Ora è importante il presente, non dobbiamo pensare al futuro. Confermarmi a Verona è importante per me, poi si vedrà. Io cerco sempre di allenarmi facendo il massimo ogni partita»