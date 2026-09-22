Hellas Verona, Mulattieri: «In Serie B tutte le squadre se la possono giocare»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
mulattieri-1-1

Dopo il suo arriva all’Hellas Verona, Samuele Mulattieri ha tenuto oggi la conferenza stampa di presentazione con i gialloblù, commentando questa sua nuova avventura nel campionato cadetto.

«La Serie B è un campionato molto difficile perché tutte le squadre se la possono giocare – ha dichiarato l’attaccante -. Noi abbiamo qualità e dobbiamo pareggiare il livello di concentrazione e fame di tutti i club. Con i giocatori che abbiamo penso che non ci saranno problemi a fare grandi risultati»


Mulattieri ha poi aggiunto: «Siamo tanti giocatori nuovi e stiamo cercando di apprendere i meccanismi che propone il mister. Abbiamo avuto una buona reazione con Vicenza e Padova, ma anche con l’Ascoli abbiamo fatto bene nonostante la sconfitta. Dobbiamo migliorare di partita in partita. Non si smette mai di imparare, poi meglio non prendere gol, ma anche farne di più di quelli che si subiscono va bene»

E sulla pausa per le nazionale, aggiunge: «Con la sosta recupereremo energie, poi ripartiremo. In ritiro ci sono stati tanti cambiamenti, quindi con tanti giocatori che sono arrivati sarà importante questa sosta anche mettere dentro anche un po’ di carburante dal punto di vista fisico»

Infine, il calciatore non ha dubbi: «Ora è importante il presente, non dobbiamo pensare al futuro. Confermarmi a Verona è importante per me, poi si vedrà. Io cerco sempre di allenarmi facendo il massimo ogni partita»

 

Altre notizie

palermo venezia 0-0 serie B (43) stroppa

Venezia-Stroppa, avanti insieme: niente esonero per il tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (71) ranocchia

Serie B, Giudice Sportivo: multe per sette club, squalificati Carissoni e Abildgaard. Ammoniti Pierozzi e Ranocchia del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
bedin

Serie B, Bedin: «Palermo, progetto di grande respiro verso Euro 2032. Non possiamo perdere il treno degli investimenti internazionali»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
palermo padova 2-1 (137)

Serie B, boom di spettatori: nuovo record stagionale. Palermo trascina, oltre 131mila tifosi negli stadi

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
palermo padova 2-1 (114)

Il Mattino di Padova: “Padova, i grandi ex ci credono: «Questa squadra è da playoff»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
possanzini sudtirol

Tuttosport: “Sudtirol show, davanti c’è solo il Palermo. Possanzini: «Tanti ragazzi valgono la Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
palermo padova 2-1 (99)

Scognamiglio: “Un Serie B apertissima (Alle spalle del Palermo)”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
BIANCO PISA

Corriere dello Sport: “Pisa sempre in salita: troppi gol subiti, Bianco chiede un cambio di passo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
219a850541

Corriere dello Sport: “Catanzaro, avanti con Gorgone: società e tecnico fanno quadrato per uscire dalla crisi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
0d7f26500c2b11204f4e6a9bdcdaa863-36921-oooz0000

Corriere dello Sport: “Ascoli vola grazie a Silipo e Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
Immagine

Südtirol, problema muscolare per Zeroli

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2026
arton79549

Avellino, D’Agostino guarda avanti: «Ad Ascoli è andata male, ma nessun dramma»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2026

Ultimissime

mulattieri-1-1

Hellas Verona, Mulattieri: «In Serie B tutte le squadre se la possono giocare»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (43) stroppa

Venezia-Stroppa, avanti insieme: niente esonero per il tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
abodi

Euro 2032, Abodi: «Il Maradona rispetta tutti i requisiti, difficile immaginare un Europeo senza Napoli»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
Palermo Avellino 2-0 (103) gomis blin

Di Marzio: “L’ex Palermo Alfred Gomis riparte dalla Vis Pesaro”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
Baldini-Italia-U21-imago-interna

Baldini: «Ho tifato Alvini, il calcio italiano è rappresentato più dal Frosinone che dal Como»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026