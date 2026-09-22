Di Marzio: “L’ex Palermo Alfred Gomis riparte dalla Vis Pesaro”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
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Nuova avventura per Alfred Gomis. L’ex portiere del Palermo è pronto a ripartire dalla Vis Pesaro, che ha definito il suo arrivo dopo l’esperienza in rosanero.

A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato. Il portiere classe 1993 era rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Palermo e adesso è pronto a rimettersi in gioco con la Vis Pesaro.


Come riferisce Gianluca Di Marzio, per Gomis si apre dunque un nuovo capitolo di una carriera che lo ha visto indossare, tra le altre, anche le maglie di Rennes, Como, Bologna e Spal.

L’estremo difensore riparte così dalla Vis Pesaro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club ha definito l’arrivo dell’ex rosanero, assicurandosi un portiere con diverse esperienze alle spalle.

Dopo la parentesi al Palermo, dunque, Gomis è pronto a tornare tra i pali: Gianluca Di Marzio indica nella Vis Pesaro la prossima destinazione del classe ’93.

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