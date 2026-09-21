Corriere dello Sport: “Palermo, Vavassori è in prestito secco: a fine stagione la partita per provare a trattenerlo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2026
palermo manchester city (129) osti

Il presente dice gol, record e primo posto. Ma le prestazioni di Dominic Vavassori hanno già acceso inevitabilmente anche i riflettori sul futuro. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Carlo Osti ha portato il giovane attaccante a Palermo con la formula del prestito secco dall’Atalanta.

Al momento, secondo quanto riportato, non risultano clausole differenti nell’accordo. È ancora presto, dunque, per capire cosa accadrà al termine della stagione. Molto dipenderà anche dallo sviluppo del campionato dei rosanero, ma potrebbe esserci un canale preferenziale attraverso il quale il Palermo proverà eventualmente a trattenere il talento di proprietà dell’Atalanta.


Prima dei discorsi sul futuro, però, c’è un presente che Filippo Inzaghi può godersi. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia infatti il nuovo record stabilito dalla squadra rosanero: mai prima d’ora il Palermo aveva conquistato 13 punti nelle prime cinque giornate di un campionato di Serie B.

Inzaghi è riuscito a migliorare anche il proprio rendimento rispetto alla passata stagione: dopo cinque giornate, un anno fa, aveva raccolto 11 punti. Il precedente invita comunque alla prudenza, perché la flessione arrivò dopo l’ottavo turno e il campionato attuale è ancora nella sua fase iniziale.

Intanto, sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo è tornato da solo in testa alla classifica. Una posizione che consente alla squadra di affrontare con serenità la sosta e di lavorare sugli aspetti ancora da correggere.

E tra le armi a disposizione di Inzaghi c’è proprio Vavassori. La doppietta contro il Padova ha ulteriormente acceso i riflettori sul giovane attaccante e, come rimarca Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il classe 2005 rappresenta adesso un vero asso nella manica per il tecnico rosanero. Il futuro verrà affrontato più avanti: per il momento Palermo si gode il suo talento.

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