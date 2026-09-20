Serie A, Milan-Lecce 3-0: i rossoneri calano il tris. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
Screenshot 2026-09-20 222501

 

Il Milan supera il Lecce per 3-0 nel posticipo di Serie A e conquista una vittoria costruita tra primo e secondo tempo. I rossoneri sbloccano la gara al 14’ con Christian Pulisic, bravo a inserirsi in area e a finalizzare il cross ricevuto.

Il Lecce prova a reagire e al 25’ va vicino al pareggio con Kialonda Gaspar, che dalla distanza impegna Mike Maignan. Il Milan mantiene però il controllo del gioco e va vicino al raddoppio con Pulisic, fermato dalla difesa prima e da Falcone poi.


Nella ripresa i padroni di casa trovano il 2-0 al 62’. Gonçalo Ramos serve Adrien Rabiot, che controlla rapidamente il pallone e conclude verso la destra, battendo Falcone.

Il Milan continua a gestire il possesso e al 73’ arriva anche il terzo gol. Diego Moreira si rende protagonista di una bella azione personale, supera la difesa del Lecce e mantiene la lucidità necessaria per depositare il pallone in rete.

Nel finale il Lecce prova a rendere meno pesante il passivo, ma Maignan risponde presente sulla conclusione di Amar Fatah all’85’. Il Milan controlla gli ultimi minuti e chiude la partita sul 3-0.

 

LA CLASSIFICA

Roma — 13

Inter — 13

Lazio — 13

Cagliari — 12

Milan – 11

Frosinone — 10

Juventus — 10

Como — 10

Napoli — 7

Sassuolo — 7

Lecce — 6

Atalanta — 6

Udinese — 4

Torino — 4

Parma — 4

Monza — 4

Fiorentina — 4

Bologna — 2

Genoa — 1

Venezia – 0

Altre notizie

Screenshot 2026-09-20 194820

Serie A: all’Allianz Stadium la Juventus supera 2-0 l’Atalanta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
796573081_1784747505989200_8074619624942013440_n

Serie A: Juventus avanti 1-0 sull’Atalanta dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
Screenshot 2026-09-20 165423

Serie A, il Frosinone stende il Como e sale a 10 punti. Prima vittoria del Parma: Genoa ko 2-1

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (43) stroppa

Panchine bollenti tra Serie A e B: Stroppa a rischio a Venezia, Cioffi traballa a Carrara

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
Screenshot 2026-09-19 194714

Serie A: all’Olimpico termina 2-2 tra Roma e Inter. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
csm_bedin_malago_nexus_1ba37a39b3

Corriere dello Sport: “Caso Malagò, la difesa punta sui sette giorni: la battaglia sul tesseramento entra nel vivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
sandro-mazzola

Lutto nel calcio italiano, è morto Sandro Mazzola

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
Screenshot 2026-09-18 222915

Serie A, il Monza trova la prima vittoria in campionato: Sassuolo battuto 2-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Screenshot 2026-09-18 213222

Serie A: pari a reti bianche tra Monza e Sassuolo all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
daversa-ansa-ilovepalermocalcio.com

Venezia, si pensa a D’Aversa per sostituire Stroppa

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-15 223715

Coppa Italia: la Fiorentina batte 3-0 il Pisa e vola agli ottavi di finale

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
Screenshot 2026-09-15 214644

Coppa Italia: Fiorentina avanti 1-0 sul Pisa dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-09-20 222501

Serie A, Milan-Lecce 3-0: i rossoneri calano il tris. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
galloppa-debutto-senza-pressione-sono-contento-del-lavoro-fatto

Modena-Empoli, Galloppa: «Maturi e lucidi, vittoria entusiasmante»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
bucchi arezzo

Arezzo-Sudtirol, Bucchi: «Primo gol regalato. Dopo il raddoppio siamo andati in confusione»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
8b7786c3-80c6-407f-860a-92c5900befcf

Serie B, Modena-Empoli 2-1: rimonta gialloblù, Belotti torna al gol. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
pisa

Serie B, Mantova-Pisa 2-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026