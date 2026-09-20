Serie A, Milan-Lecce 3-0: i rossoneri calano il tris. La classifica aggiornata
Il Milan supera il Lecce per 3-0 nel posticipo di Serie A e conquista una vittoria costruita tra primo e secondo tempo. I rossoneri sbloccano la gara al 14’ con Christian Pulisic, bravo a inserirsi in area e a finalizzare il cross ricevuto.
Il Lecce prova a reagire e al 25’ va vicino al pareggio con Kialonda Gaspar, che dalla distanza impegna Mike Maignan. Il Milan mantiene però il controllo del gioco e va vicino al raddoppio con Pulisic, fermato dalla difesa prima e da Falcone poi.
Nella ripresa i padroni di casa trovano il 2-0 al 62’. Gonçalo Ramos serve Adrien Rabiot, che controlla rapidamente il pallone e conclude verso la destra, battendo Falcone.
Il Milan continua a gestire il possesso e al 73’ arriva anche il terzo gol. Diego Moreira si rende protagonista di una bella azione personale, supera la difesa del Lecce e mantiene la lucidità necessaria per depositare il pallone in rete.
Nel finale il Lecce prova a rendere meno pesante il passivo, ma Maignan risponde presente sulla conclusione di Amar Fatah all’85’. Il Milan controlla gli ultimi minuti e chiude la partita sul 3-0.
LA CLASSIFICA
Roma — 13
Inter — 13
Lazio — 13
Cagliari — 12
Milan – 11
Frosinone — 10
Juventus — 10
Como — 10
Napoli — 7
Sassuolo — 7
Lecce — 6
Atalanta — 6
Udinese — 4
Torino — 4
Parma — 4
Monza — 4
Fiorentina — 4
Bologna — 2
Genoa — 1
Venezia – 0