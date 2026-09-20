Serie B, Modena-Empoli 2-1: rimonta gialloblù, Belotti torna al gol. La classifica aggiornata
I padroni di casa reagiscono e nella ripresa trovano il pareggio con Andrea Belotti. Entrato al 55’, l’ex Palermo firma al 61’ la sua prima rete con la maglia del Modena con una spettacolare rovesciata, tornando al gol a distanza di un anno.
Il Modena completa poi la rimonta al 70’: sulla punizione di Bianco, Giuseppe Ambrosino svetta di testa e firma il 2-1. Nel finale l’Empoli prova a cercare il pareggio, ma la squadra di Galloppa resiste fino al triplice fischio e porta a casa tre punti importanti.
LA CLASSIFICA
Palermo — 13
Südtirol — 11
Mantova — 11
Modena – 10
Ascoli — 10
Pisa — 7
Avellino — 7
Benevento — 7
Padova — 7
Verona — 7
Cesena — 7
Arezzo — 6
Empoli — 6
Entella — 5
Cremonese — 5
L.R. Vicenza — 5
Sampdoria — 4
Juve Stabia — 3
Catanzaro — 3