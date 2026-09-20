Arezzo-Sudtirol 1-4: gli highlights del match

Finisce con un pesante 1-4 la sfida del Comunale tra Arezzo e Südtirol, al termine di una partita decisamente più equilibrata di quanto non racconti il tabellone luminoso. Gli ospiti partono con il piglio giusto e firmano il doppio vantaggio con Rispoli e Lopes, per poi calare la tris nella ripresa con Mixtur e chiudere definitivamente i conti con la quarta rete firmata da Giorgini.

L’Arezzo combatte su ogni pallone ma non riesce a concretizzare le proprie occasioni durante la gara; la rete della bandiera arriva soltanto allo scadere, con Mancuso che fissa il risultato sull’1-4 finale. Di seguito gli highlights del match:



