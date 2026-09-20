Hellas Verona-Vicenza 2-1, Gallo: «Abbiamo subito due gol ingenui. I cambi ci hanno fatto perdere equilibrio»

In seguito al sconfitta rimediata in casa dell’Hellas Verona, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore del Vicenza, Fabio Gallo, non nascondendo la sua amarezza per questo risultato.

«Chiaro che sono deluso – ha spiegato il tecnico -secondo me la squadra ha fatto una buona partita per come l’avevamo preparata, poi abbiamo subito due gol veramente ingenui. La squadra per settanta minuti penso abbia fatto una partita alla pari, lasciando anche il pallino del gioco al Verona ma in maniera sterile nella loro metà campo»





Poi Gallo commenta le sostituzioni effettuate: «In vantaggio ho dovuto fare due cambi per motivi fisici (Brighenti e Bellemo) e quando cambi in questo modo, un minimo di equilibrio lo perdi»

E sul nuovo metro arbitrale: «Dobbiamo adattarci, non vuol dire sia la cosa giusta ma bisogna essere coerenti. La linea in questo momento è così, non ci si può buttare per terra, prima qualcosa ti era concesso e adesso l’estremo opposto»

Infine, il tecnico ha spiegato quella che secondo lui è stata la chiave della partita: «L’obiettivo era non dare la profondità. Nell’equilibrio della gara, questi due cambi e poi preso il gol su calcio d’angolo, poi un errore di marcatura di Leverbe, di tattica individuale hanno determinato»