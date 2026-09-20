Ascoli, rimonta da applausi: Silipo stende l’Avellino con una doppietta. Gli Highlights

L’Ascoli si prende il big match contro l’Avellino e lo fa con una rimonta travolgente. Al Del Duca finisce 3-1 per la formazione di Tomei, capace di reagire al vantaggio irpino firmato da Russo e di cambiare completamente volto alla partita nella ripresa. Il grande protagonista è Silipo, autore della doppietta che completa il sorpasso e mette al sicuro i tre punti.

Come racconta Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport, la sfida viaggia fin dall’inizio su ritmi elevati, regalando intensità ed emozioni. L’Avellino parte meglio, ma alla distanza non riesce a contenere la reazione dei marchigiani, trascinati anche dalla spinta di oltre 13 mila spettatori.





Russo illude l’Avellino

La squadra di Nesta trova il vantaggio nel primo tempo. Palumbo inventa il filtrante che libera Russo davanti a Vitale e l’attaccante non sbaglia, portando avanti i biancoverdi.

L’Ascoli reagisce immediatamente. D’Uffizi prova a scuotere i suoi con una conclusione potente, sulla quale interviene Missori. La voglia dei padroni di casa di recuperare concede però qualche spazio all’Avellino.

Secondo la ricostruzione di Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport, Russo ha anche l’opportunità di firmare la doppietta, ma trova sulla propria strada un ottimo Vitale. Poco dopo ci prova Cheddira, senza riuscire però a trovare la conclusione giusta.

Al 41’ arriva anche il gol di Silipo, ma la rete viene annullata per fuorigioco. L’Avellino riesce così ad andare all’intervallo avanti di una rete.

Enrici riapre tutto, poi sale in cattedra Silipo

La partita cambia immediatamente all’inizio della ripresa. Sul primo calcio d’angolo dell’Ascoli, Enrici devia di testa nella propria porta, realizzando l’autogol che vale l’1-1.

È l’episodio che dà ulteriore forza alla squadra di Tomei. L’Ascoli aumenta la pressione, sostenuto dal pubblico del Del Duca, mentre l’Avellino fatica a contenere l’offensiva marchigiana.

Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport individua in Silipo l’uomo capace di indirizzare definitivamente l’incontro. Il numero 7 prima colpisce l’incrocio dei pali direttamente su calcio di punizione, poi trova la giocata che ribalta il risultato: sinistro rasoterra a giro e Martinelli battuto per il 2-1.

Silipo firma la doppietta e chiude i conti

A quel punto è l’Avellino a essere costretto a inseguire. Venturi tenta di riportare in equilibrio la sfida con una conclusione dalla distanza che termina di poco a lato.

L’Ascoli, però, sfrutta gli spazi e colpisce ancora. La ripartenza dei padroni di casa è letale: Gori serve Silipo, che con un sinistro preciso realizza la personale doppietta e il definitivo 3-1.

Nel finale potrebbe arrivare anche il quarto gol, ma Martinelli riesce a fermare D’Uffizi in uscita evitando un passivo ancora più pesante.

Come evidenzia Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport, l’Ascoli completa così una rimonta di grande intensità dopo essere stato costretto a inseguire nella prima frazione. Tomei trova nel secondo tempo la risposta della propria squadra e soprattutto un Silipo da 8 in pagella, decisivo con due reti dopo aver già colpito un incrocio dei pali.

Per l’Avellino di Nesta, invece, il vantaggio iniziale di Russo non basta: dopo l’autorete di Enrici, i biancoverdi non riescono più a reggere la spinta dell’Ascoli.