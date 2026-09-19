Sampdoria-Catanzaro 2-1, Gorgone: «La squadra deve alzare le antenne, 50-60 minuti buoni non bastano più»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
images

In seguito al match perso a “Marassi” contro la Sampdoria, ha analizzato l’incontro l’allenatore del Catanzaro, Giorgio Gorgone, che non nasconde la sua delusione per questa sconfitta e per il disastroso inizio di stagione.

«Mi porto a casa tanta delusione e tanta amarezza per come è finita questa partita – ha spiegato il tecnico -. Avevamo fatto un buon primo tempo, ribattendo colpo su colpo contro una squadra forte, ma dovevamo rientrare nella ripresa in modo diverso. Abbiamo sbagliato anche sul primo gol degli avversari, mentre quando sono rimasti in dieci era ovvio che si chiudessero: dovevamo essere più bravi a far girare palla».


Gorgone si rivolge poi ai tifosi: «C’è molto dispiacere e molta amarezza per la gente che è venuta fin qui. I risultati spostano tutto». E su quello che la squadra dovrà fare non ha dubbi: «La squadra deve alzare le antenne: 50-60 minuti buoni non bastano più. Mi dispiace molto per i tifosi: l’impegno c’è, ma dobbiamo capire che a un certo punto bisogna diventare anche qualcos’altro. Se si pensa che bastino le buone cose per vincere le partite, si sbaglia: questi primi risultati lo dimostrano».

Infine, il tecnico spiega come l’episodio singolo abbia influenzato il match: «La partita si stava incanalando verso un pareggio, ma poi basta un episodio del genere per spostare gli equilibri. Ci sono alcuni ragazzi che devono iniziare a spingere: in questo sport bisogna spingere tanto e stare bene fisicamente. C’è da pedalare, da essere lucidi e capire che a questa squadra non basta fare quello che fa».

 

Altre notizie

Screenshot 2026-09-19 201556

Serie B: Avellino avanti 1-0 ad Ascoli dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
pecchia-pre-cesena-cremonese-e1789135704499-1200x600

Cremonese-Entella 0-0, Pecchia: «Siamo stati colpiti da un virus intestinale, partita condizionata da questo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
cioffi_hellas-verona_foto-2022

Carrarese, panchina in bilico: Cioffi a rischio, spunta Castori

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
05eb26fa-3e04-4912-b9ab-3527b31f111b

Palermo-Padova 2-1, Zuelli: «Torniamo con zero punti ma molto soddisfatti della prestazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
12535945-4b54-47b6-b57f-8a6c5e84a490

Palermo-Padova 2-1, Calabro: «Abbiamo messo in estrema difficoltà il Palermo. Complimenti ai miei giocatori»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
palermo padova (9)

Serie B, risultati e classifica: Vavassori trascina il Palermo in vetta. Benevento corsaro, pari Cremonese-Entella

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
Screenshot 2026-09-19 093455

Il Gazzettino: “Il Padova è deciso a dare battaglia”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

Corriere del Veneto: “Padova, esame di maturità al Barbera. Calabro: «Palermo big del campionato, voglio vedere cosa siamo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
avellino palermo 1-1 (26)

Serie B, continua la 5ª giornata: il programma e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
images (1)

Sampdoria-Catanzaro, Gorgone: «Affronteremo una squadra di valore, dovremo capire i momenti della partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Screenshot 2026-09-18 222406

Serie B: al “Menti” termina 1-1 tra Juve Stabia e Cesena. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Marco-Baroni-presentazione

Hellas Verona-Vicenza, Baroni: «Sarà una partita difficile, dobbiamo giocare come se non ci fosse un domani»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026

Ultimissime

images

Sampdoria-Catanzaro 2-1, Gorgone: «La squadra deve alzare le antenne, 50-60 minuti buoni non bastano più»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
Screenshot 2026-09-19 201556

Serie B: Avellino avanti 1-0 ad Ascoli dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
pecchia-pre-cesena-cremonese-e1789135704499-1200x600

Cremonese-Entella 0-0, Pecchia: «Siamo stati colpiti da un virus intestinale, partita condizionata da questo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
Screenshot 2026-09-19 194714

Serie A: all’Olimpico termina 2-2 tra Roma e Inter. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
cioffi_hellas-verona_foto-2022

Carrarese, panchina in bilico: Cioffi a rischio, spunta Castori

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026