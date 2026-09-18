Serie B: al “Menti” termina 1-1 tra Juve Stabia e Cesena. La classifica aggiornata

Si conclude l’anticipo del venerdi sera di Serie B tra Juve Stabia e Cesena. Un incontro equilibrato e combattuto, con entrambe le squadre che hanno provato a portare a casa la vittoria, ma che dovranno accontentarsi di un punto a testa.

Dopo una prima fase di studio, la prima occasione dell’incontro arriva al 22′ con Shpendi, che prova la conclusione ma Boer manda in calcio d’angolo. L’attaccante, classe 2003, si rifà al 30′, sfruttando l’assist di Bisoli e portando in vantaggio i bianconeri. Nel finale di tempo la Juve Stabia prova la reazione, ma il Cesena si chiude con attenzione.





Ad inizio ripresa i romagnoli hanno un altra grande occasione per il raddoppio: su un cross di Shpendi, Fiori dopo la deviazione di Douglas manda incredibilmente a lato da ottima posizione. Le vespe alzano la testa e reagiscono, trovando al 65′ la rete del pari con Di Nardo, che sfrutta l’assist di Maistro e batte Siano.

L’incontro termina dunque in parità, con le due squadra che si dividono la posta il palio. Sale a quota 7 in classifica il Cesena, che si porta momentaneamente a tre punti dal Palermo. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Mantova — 10

Palermo — 10

Südtirol — 8

Avellino — 7

Padova — 7

Cesena — 7

Modena — 7

Ascoli — 7

Pisa — 6

Empoli — 6

Arezzo — 6

L.R. Vicenza — 5

Benevento — 4

Entella — 4

Cremonese — 4

Verona — 4

Juve Stabia — 3

Catanzaro — 3

Carrarese — 1