Hellas Verona-Vicenza, Baroni: «Sarà una partita difficile, dobbiamo giocare come se non ci fosse un domani»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Marco-Baroni-presentazione

VERONA – In vista del derby veneto tra Hellas Verona e Vicenza, valido per la 5a giornata del campionato di Serie B, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei gialloblù, Marco Baroni, sottolineando le insidie che nasconde questa gara.

«Incontreremo una formazione pericolosa con buone individualità e un ottimo collettivo – ha spiegato il tecnico -. Attaccano bene la porta, vanno in verticale e mettono dentro tanti palloni. Sarà una partita difficile, ma ci siamo preparati»


Baroni ha poi commentato le pressioni a cui è sottoposta la squadra: «Chi non vuole pressione sta a casa. Noi viviamo di pressione. La partita contro il Vicenza è una gara fondamentale per tante situazioni. Dobbiamo giocare il derby come non ci fosse un domani. La testa è tutta su domenica»

Infine, sull’assenza dei tifosi del Vicenza: «Mi dispiace che non ci saranno. Il calcio è del pubblico e della gente, ma in Italia c’è una forte corrente preventiva che sembra l’unica soluzione. Non voglio addentrarmi in discussioni tecniche, quindi posso solo esprimere grande dispiacere»

 

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