Palermo-Padova: previsti 400 tifosi biancoscudati al “Barbera”

Saranno circa 400 i tifosi del Padova che domani saranno presenti al Barbera per assistere alla sfida contro il Palermo. Una trasferta importante per il popolo biancoscudato, che non farà mancare il proprio sostegno alla squadra anche in Sicilia.

Il settore ospiti dello stadio palermitano si prepara quindi ad accogliere una buona rappresentanza di tifosi padovani, pronti a seguire da vicino la squadra in una partita particolarmente attesa. Nonostante la distanza, saranno in molti a mettersi in viaggio per accompagnare il Padova e vivere insieme un’altra giornata di passione.



