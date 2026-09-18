Inzaghi presenta Palermo-Padova: «Ho 22 titolari, dalla panchina posso pescare a occhi chiusi»

Filippo Inzaghi, intervenuto dalla sala stampa dello stadio Renzo Barbera alla vigilia di Palermo-Padova, ha parlato dei numerosi ballottaggi ancora aperti in vista della sfida contro i biancoscudati, soffermandosi in particolare sulle scelte in difesa.

«Domani ho il dubbio Cassandro-Pierozzi, Barba-Ceccaroni. Ho il dubbio Magnani, che spero torni a far vedere il giocatore che è. Ho tanti dubbi, ma è quello che volevo io».





Il tecnico rosanero ha ribadito l’importanza di poter contare su una rosa profonda: «Ad Avellino non ho avuto esitazioni a cambiare quattro-cinque giocatori, perché bisogna farlo. Domani ho qualche dubbio, ma so anche che dalla panchina posso pescare a occhi chiusi».

Inzaghi ha quindi ribadito un concetto già espresso più volte sulla gestione del gruppo: «Dico sempre che ho 22 titolari. Se facessi giocare sempre gli stessi non sarei coerente».