Inzaghi presenta Palermo-Padova: «Ho 22 titolari, dalla panchina posso pescare a occhi chiusi»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (15)

Filippo Inzaghi, intervenuto dalla sala stampa dello stadio Renzo Barbera alla vigilia di Palermo-Padova, ha parlato dei numerosi ballottaggi ancora aperti in vista della sfida contro i biancoscudati, soffermandosi in particolare sulle scelte in difesa.

«Domani ho il dubbio Cassandro-Pierozzi, Barba-Ceccaroni. Ho il dubbio Magnani, che spero torni a far vedere il giocatore che è. Ho tanti dubbi, ma è quello che volevo io».


Il tecnico rosanero ha ribadito l’importanza di poter contare su una rosa profonda: «Ad Avellino non ho avuto esitazioni a cambiare quattro-cinque giocatori, perché bisogna farlo. Domani ho qualche dubbio, ma so anche che dalla panchina posso pescare a occhi chiusi».

Inzaghi ha quindi ribadito un concetto già espresso più volte sulla gestione del gruppo: «Dico sempre che ho 22 titolari. Se facessi giocare sempre gli stessi non sarei coerente».

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