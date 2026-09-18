Inzaghi presenta Palermo-Padova: «Palumbo e Vavassori giocheranno. Padova molto temibile, non voglio passi indietro»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
inzaghi conferenza stampa (9)

Filippo Inzaghi, intervenuto dalla sala stampa dello stadio Renzo Barbera alla vigilia di Palermo-Padova, ha parlato delle possibili soluzioni sulla fascia e delle insidie rappresentate dalla formazione biancoscudata.

«Bozzolan potrebbe fare quel ruolo durante la partita. È un buon giocatore, ma ha la sfortuna di avere davanti a lui un grande giocatore come Augello. Lì domani giocherà Palumbo, giocherà Vavassori».


Il tecnico rosanero ha poi messo in guardia la squadra dalle difficoltà della sfida: «In Serie B, abbiamo visto i risultati, non c’è nulla di scontato. Il Padova è molto temibile, ha fatto un mercato importante e ha un allenatore giusto per quella piazza. Ha preso degli attaccanti molto bravi per la categoria e ha una proprietà importante che vuole fare bene».

Inzaghi chiede al Palermo di concentrarsi soprattutto sul proprio percorso: «Abbiamo grande rispetto, ma dobbiamo pensare a noi stessi. Siamo nel nostro stadio e pretendo che la squadra finisca come ha iniziato quest’anno. Oggi, leggendo i numeri, un po’ mi toccavo, onestamente. Dobbiamo continuare a farlo, non voglio passi indietro».

Infine, un passaggio sulla gestione tattica dei diversi momenti della gara: «Nel calcio ormai si gioca uomo contro uomo. Se stai vincendo al 70’, gli altri mettono attaccanti in più e ti costringono a difenderti. In una partita ci sono più gare, dobbiamo essere bravi a interpretarle anche con i cambi».

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