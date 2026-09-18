Cremonese-Entella, Pecchia: «Dobbiamo dettare noi il ritmo della gara. Out Luperto e Vandeputte»

Ultimo impegno prima della sosta internazionale per la Cremonese, che sabato 19 settembre alle ore 15 ospiterà la Virtus Entella nella quinta giornata di Serie BKT. Alla vigilia della partita, Fabio Pecchia è intervenuto in conferenza stampa al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, facendo il punto sulla squadra e annunciando anche diverse assenze.

Il tecnico parte dalle difficoltà della sfida contro un’Entella reduce dalla vittoria di Pisa:





«Hanno vinto con grande merito, dando un bel segnale e mostrando di essere una squadra organizzata e ordinata in campo. A Pisa si è vista una prova di personalità e una vittoria meritata, detto questo giocare contro la Cremo per loro sarà uno stimolo e quindi dobbiamo alzare i ritmi, tenendoli sotto pressione cercando di mantenere equilibrio dentro al campo».

Pecchia: «Dobbiamo migliorare molto»

Il pareggio ottenuto contro il Cesena ha mostrato diversi aspetti sui quali continuare a lavorare, ma Pecchia non parla di ombre:

«Abbiamo fatto tante cose buone e commesso alcuni errori. Capita a noi come capita a tutte le squadre, la situazione è chiara: abbiamo sfidato una squadra che nella prima parte ha spinto molto per tenere i nostri ritmi, noi abbiamo giocato bene in entrambe le frazioni ma raccolto soprattutto nel secondo tempo».

Quanto alla possibilità di schierare due attaccanti, il tecnico sposta l’attenzione sulla mentalità:

«Per me la squadra deve scendere in campo per segnare e vincere, a prescindere dal numero di punte, e lavorare sull’occupazione dello spazio. La mentalità dev’essere sempre la stessa e sin qui è sempre stata abbastanza chiara, quella di una squadra che vuole giocare per vincere e gioca ad una certa velocità. Dobbiamo migliorare molto».

«Il ritmo della gara dobbiamo dettarlo noi»

Contro l’Entella serviranno alcuni accorgimenti tattici, senza però modificare l’identità della Cremonese:

«Dobbiamo assolutamente tener conto dell’avversario, giochiamo contro una squadra che avrà un atteggiamento diverso rispetto ad altre formazioni e sicuramente bisognerà avere degli accorgimenti. Ci saranno situazioni nelle quali dovremo saper tenere il campo senza aprirci, per esempio».

Pecchia indica quindi ciò che non dovrà mancare:

«Quello che non deve cambiare è la voglia di andare a prendere gli avversari, pressare e infastidirli quando vogliono costruire gioco. Il ritmo della gara dobbiamo dettarlo noi».

Luperto e Vandeputte out, recuperato Pezzella

Sul fronte della formazione torna a disposizione Grassi dopo la squalifica e Pecchia può nuovamente contare su Pezzella. Non mancano, però, le defezioni.

«Avere rose più competitive è un valore aggiunto, perché la Serie B è un campionato lungo e abbiamo bisogno di tutti. Dobbiamo concentrarci prima sulla partita di domani, poi ci sarà tempo di inserire chi è stato fuori e aiutare altri a recuperare le condizioni».

Il tecnico annuncia quindi due assenze dell’ultima ora:

«Nelle scorse ore abbiamo perso Luperto per febbre e Vandeputte, cose di poco conto ma non saranno della gara. Abbiamo recuperato Pezzella e ci sono 24 giocatori pronti ad affrontare la sfida di domani».

Non ci saranno neppure Stuckler, Fulignati e Barbieri:

«Non ci sarà, come Fulignati, Barbieri e Luperto e Vandeputte che ho già citato. Dopo la partita ci aspetta una sosta che ci permetterà di affrontare la loro degenza con maggiore tranquillità».

La rimonta di Cesena dà fiducia

Il 2-2 conquistato nel finale contro il Cesena ha lasciato qualcosa di importante al gruppo:

«Ha dato carica, entusiasmo e consapevolezza. Saper affrontare le difficoltà che sorgono durante una gara e saper reagire rientra nell’identità di una squadra».

Pecchia considera quella reazione un ulteriore passaggio nel percorso di crescita:

«Noi ci auguriamo di poter mettere sempre le partite sui nostri binari, ma possono capitare tipi di partite diverse e saperli gestire ti fa uscire con maggiore consapevolezza. Questo è un ulteriore pezzettino che si mette nella costruzione della squadra».

Positive anche le risposte arrivate dalla panchina, compreso Baschirotto:

«Io sono felice di tutta la linea difensiva perché sono giocatori forti. So che Vogliacco si esprime al massimo in posizione centrale, ma in questo momento abbiamo fuori Barbieri e Pezzella. Gli ingressi di sabato scorso sono stati molto positivi e soprattutto contagiosi per spinta, energia ed entusiasmo. Di questo sono molto contento».

«Guardare la classifica non serve a nulla»

Pecchia non vuole invece soffermarsi sulla distanza dalle prime posizioni:

«In questo momento dobbiamo pensare solo al nostro percorso, con la testa bassa, e pensare a ciò che succede qui tutti i giorni. Guardare la classifica non serve a nulla, dobbiamo pensare a mettere situazioni positive all’interno del gruppo».

Il campionato è ancora nella sua fase iniziale:

«Serve costruire e costruire, perché il viaggio è molto lungo. Le tappe iniziali danno indicazioni sui valori, ma sono indicative».

Pecchia elogia Chiappella

Domani Pecchia ritroverà dall’altra parte Chiappella, tecnico dell’Entella per il quale spende parole di apprezzamento:

«Di Chiappella mi piace tantissimo lo stile, il modo di essere e il modo di rapportarsi. E anche la squadra, per come sta sul campo. Ho grande rispetto per chi ha fatto percorsi del genere, mi rendo conto che sia impegnativo».

Poi l’attenzione torna inevitabilmente al campo:

«Domani però bisogna stare allo stesso livello e vincerà chi farà le cose migliori, il passato non scende in campo».

Infine, senza Vandeputte, Pecchia non esclude l’utilizzo di Licina sulla sinistra:

«Potrebbe giocare anche su quella fascia, sapete che anche in corsa cambio spesso gli esterni. Può essere un’opzione, ma dato che l’assenza di Jari è questione delle ultime ore dovrò valutare quali caratteristiche sfruttare».