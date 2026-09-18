Caserta: «Palermo super favorito in Serie B. Al Barbera è tutta un’altra cosa»

Il Palermo è la squadra da battere in Serie B secondo Fabio Caserta. L’allenatore ed ex centrocampista, intervistato in esclusiva da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb, si è soffermato sull’avvio dei rosanero e sulle prospettive della squadra guidata da Filippo Inzaghi.

Alla domanda sui favori del pronostico assegnati al Palermo, Caserta ha indicato due elementi: la continuità del progetto tecnico con Inzaghi e il peso del Renzo Barbera. A TuttoMercatoWeb ha dichiarato: «Ha dato continuità con Inzaghi. Quando giochi al Barbera poi è tutta un’altra cosa. Il Palermo, sì, è la super favorita».





Nel corso dell’intervista concessa ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb, Caserta ha affrontato anche altri temi, dalla Roma al Frosinone fino al Cesena. Sul club romagnolo ha sottolineato l’entusiasmo portato da Diamanti e le difficoltà della sfida con la Juve Stabia.

Infine, parlando del proprio futuro, l’ex tecnico ha spiegato a TuttoMercatoWeb di augurarsi di trovare un progetto che possa soddisfarlo dal punto di vista tecnico e che sia coerente con la propria idea di calcio.