Caserta: «Palermo super favorito in Serie B. Al Barbera è tutta un’altra cosa»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
palermo bari serie b 2-0 (7) caserta inzaghi

Il Palermo è la squadra da battere in Serie B secondo Fabio Caserta. L’allenatore ed ex centrocampista, intervistato in esclusiva da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb, si è soffermato sull’avvio dei rosanero e sulle prospettive della squadra guidata da Filippo Inzaghi.

Alla domanda sui favori del pronostico assegnati al Palermo, Caserta ha indicato due elementi: la continuità del progetto tecnico con Inzaghi e il peso del Renzo Barbera. A TuttoMercatoWeb ha dichiarato: «Ha dato continuità con Inzaghi. Quando giochi al Barbera poi è tutta un’altra cosa. Il Palermo, sì, è la super favorita».


Nel corso dell’intervista concessa ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb, Caserta ha affrontato anche altri temi, dalla Roma al Frosinone fino al Cesena. Sul club romagnolo ha sottolineato l’entusiasmo portato da Diamanti e le difficoltà della sfida con la Juve Stabia.

Infine, parlando del proprio futuro, l’ex tecnico ha spiegato a TuttoMercatoWeb di augurarsi di trovare un progetto che possa soddisfarlo dal punto di vista tecnico e che sia coerente con la propria idea di calcio.

Altre notizie

Screenshot 2026-09-18 062049

Corriere dello Sport: “Juve Stabia-Cesena, De Giorgio vuole il riscatto. Diamanti: «Bisognerà andare forte ed essere battaglieri»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Serie B, al via la 5ª giornata. Il programma e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (78) johnsen Veiga

Corriere dello Sport: “Palermo-Padova, le probabili formazioni: Fortin confermato, Johnsen torna titolare. Mazzitelli verso la prima convocazione”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (94) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, allenamento a porte chiuse al Barbera: Inzaghi prepara la sfida contro il Padova”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (45) vavassori gallo

Corriere dello Sport: “Palermo, energie da primato: Inzaghi punta sull’asse Cassandro-Vavassori contro il Padova”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
images

Mantova, Brutti: «I risultati sono una conseguenza dell’ottimo lavoro svolto»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 211854

Juve Stabia, De Giorgio verso il Cesena: «Andremo fortemente alla ricerca di una vittoria. Ci manca cattiveria sotto porta»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, allenamento pomeridiano in vista del Padova: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 175924

Euro 2032, Galassi: «Investimento da 200 milioni per lo stadio. Faremo l’impensabile per renderlo il più bello d’Italia»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 180756

Euro 2032, Gardini: «Sogno, straordinarietà e comunità. La Sicilia merita questo risultato»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 180050

Euro 2032, Mirri: «Vogliamo vincere e faremo di tutto per riuscirci. Si può credere nel cambiamento»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 181438

Euro 2032, Abodi: «Il progetto di Palermo andrà a buon fine, il nuovo stadio si farà»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026

Ultimissime

palermo bari serie b 2-0 (7) caserta inzaghi

Caserta: «Palermo super favorito in Serie B. Al Barbera è tutta un’altra cosa»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Screenshot 2026-09-18 070323

Gazzetta dello Sport: “Italia, Mancini riparte con una lista maxi: Romano, Doumbia e Zoma tra le novità”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
cbc0465645

Corriere dello Sport: “Schillaci, il romanzo di una vita. De Rosa: «Trasformava fragilità, insicurezza e rabbia in agonismo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Screenshot 2026-09-18 062049

Corriere dello Sport: “Juve Stabia-Cesena, De Giorgio vuole il riscatto. Diamanti: «Bisognerà andare forte ed essere battaglieri»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Serie B, al via la 5ª giornata. Il programma e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026