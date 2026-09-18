Giornale di Sicilia: “Palermo-Padova, il Barbera continua a riempirsi: già 27.362 presenze, attesi circa 400 tifosi ospiti”

Il Renzo Barbera continua a riempirsi in vista di Palermo-Padova. La sfida di domani alle 15 si avvicina con numeri importanti sugli spalti: considerando abbonati e biglietti già acquistati, sono infatti 27.362 le presenze già garantite. A fare il punto è Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sottolineando come il dato possa crescere ulteriormente nelle prossime ore.

La vendita dei tagliandi non è ancora terminata e l’obiettivo è avvicinare i numeri registrati nelle precedenti gare casalinghe. Come ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, contro la Sampdoria erano stati 33.196 gli spettatori presenti al Barbera, con lo stadio vicino al tutto esaurito.





Palermo-Padova parte dunque da una base già consistente e un’ulteriore accelerazione nella vendita dei biglietti potrebbe far salire sensibilmente il dato. Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la risposta del pubblico rosanero rappresenta così uno dei temi principali della vigilia dell’ultimo appuntamento prima della lunga pausa per gli impegni delle Nazionali.

Ci sarà inoltre una presenza significativa nel settore ospiti. Come riferisce ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sono attesi circa 400 sostenitori del Padova, pronti a raggiungere Palermo per seguire dal vivo la sfida del Barbera.